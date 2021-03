Marlene Favela habla de la supuesta rivalidad que tiene con Marjorie de Sousa

Marlene Favela de 43 años de edad confrontó a los medios, y habló sobre la supuesta rivalidad que tiene con Marjorie de Sousa de 40, con quien ya ha trabajado en el pasado, por lo que de una vez por todas habló de la situación.

Y es que supuestamente la rivalidad se debe a una competencia de egos, por ver quien es la mejor en el mundo de las telenovelas, pero Marlene Favela decidió ponerle fin a esto, dejando en claro como se lleva con Marjorie de Sousa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sabes que esta es mi tercera novela con Marjorie, hicimos Gata Salvaje, hicimos Corazón Apasionado con Guy Ecker y ahora me encanta que siempre nos pongan como la buena y la mala, está padre eso, dijo Marlene Favela para el programa Hoy sobre la rivalidad entre ambas.

Leer más: Maribel Guardia y su vestido floral de 550 pesos, con el cual luce encantadora

Cabe mencionar que Marjorie de Sousa no ha dicho nada sobre dicha enemistad, pero ha dejado en claro que ella no quiere nada de polémicas en este nuevo proyecto de La Desalmada.

"No creo esta noticia.... Ellas son muy profesionales en eso del trabajito.. No inventen", "Las 2 adoradas profesionales ya no les inventen ..Marjorie y Marleen..", fueron algunos de los comentarios de Marjorie de Sousa y Marlene Favela.

Suscríbete aquí a Disney Plus