Marlene Favela llora al contar detalles de su primer embarazo

Marlene Favela compartió en su canal de YouTube un video donde cuenta mayores detalles de su embarazo; sin duda alguna sus hormonas están a todo lo que dan, ya que en su video no pudo evitar llorar al hablar sobre esta hermosa etapa en su vida.

Ante las preguntas de sus fans sobre su embarazo, hizo este video donde abrió su corazón: “la sensación que siente una mujer la primera vez que escucha el corazón de su bebé, es como si el mundo se detuviera. Ni siquiera podría explicárselo”.

Eso es algo súper bonito que quería compartírselo.

La actriz Marlene Favela comentó que aún no sabe el sexo de su bebé, noticia que compartirá en su momento con sus seguidores. "Todavía no sé si es niño o si es niña. Qué emoción, ya pronto me van a decir. Mi esposo por ejemplo, tiene la ilusión de que sea sorpresa y yo ya muero por saber”.

En su ya casi cuarto mes de embarazo su cuerpo ha comenzado a tener varios cambios; asimismo resaltó que su bebé llega en el mejor momento de su vida. "Amo cómo mi cuerpo se está transformando".