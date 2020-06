Marlene Favela pierde la clase para convertirse en la Chimoltrufia

Quién ya no quiere hablar de la separación que enfrenta en redes sociales después de haberlo hecho público hace un par de días fue Marlene Favela, de 42 años, pues a pesar de que sus fans siguen impactados al enterarse de la triste noticia, ella prefiere divertirse con la aplicación del momento Tik Tok para relajarse más tiempo, ya que las especulaciones relacionados con su matrimonio siguen siendo comentadas.

Uno de los videos más recientes de la mujer originaria de Durango es haberse transformado en la Chimoltrufia, famoso personaje de Chespirito, el cual carecía de glamour, contrario a la actriz quien siempre aparece ante las cámaras reluciente, pero está vez quiso hacer algo mucho más diferente para sus fans.

Hasta el momento el vídeo se Marlene Favela lleva más de 186 mil reproducciones y le han dicho que se ve muy feliz después de haberse separado de George Seeley , de quién muchos la esperaban ver con él durante mucho tiempo, pero al parecer las cosas no funcionaron, por lo que Marlene Favela, lejos de hacer un escándalo por la separación prefirió lanzar un comunicado, donde aseguró que no dará más explicaciones ante la separación, ya que no quiere perjudicar el futuro de su hija.

El matrimonio de Marlene Favela fue uno de los más sonados incluso presumió el lujoso anillo de compromiso que le dio el empresario en el programa Montse&Joe, pero las cosas fueron un momento agridulce después de haberse casado, ya que la actriz perdió a su padre mientras ella se encontraba llegando a México pues como algunos sabrán se la pasaba viajando pues su ahora expareja trabajaba en Australia por al morir su papá ella se encontraba en el avión lo que causó un gran dolor en su vida incluso ha dicho en algunas entrevistas que no puede superar la perdida, ya que le es doloroso hablar de ellos.



Volviendo con la separación muchos felicitaron a ambos padres por la manera tan madura de haber terminado pues algunos recordaron la misma acción que hicieron Marjorie de Sousa y Julián Gil después de haberse convertido en padres, aunque ellos comenzaron una terrible batalla legal por la custodia del menor que duró algunos años.

Una buena relación

Por si fuera poco Marlene Favela dijo en su comunicado que ella quiere que su hija siga conviviendo con su padre pues quiere que sienta el amor de ambas, mientras que George Seeley le prometió que siempre tratará de estar a lado de la menor, pues a pesar de que ambos viven en diferentes países hará lo posible por mantener una buela relación con la pequeña, quien esta enorme y es muy popular en redes sociales, ya que la famosa la presume con mucho orgullo ante sus fans quienes la consideran toda una dama por su manera de ser.

"Incluso, quiero que mi hija crezca amando a sus padres por igual, porque los dos tenemos los mismos derechos, porque los dos la amamos profundamente, porque ella no tuvo absolutamente nada que ver con esta decisión", dijo sobre la relación que quiere entre padre e hija.





