México.- Tras anunciar su divorcio y después de los rumores de que habría perdido un importante papel protagónico en Televisa, la actriz mexicana Marlene Favela regresa a la actuación de la mano de Victoria Ruffo y Sofía Castro en nuevo proyecto producido por el gran José Alberto "El Güero" Castro", en el que promueven una línea de productos de belleza.

La historia gira en torno a una pequeña familia conformada por una abuela, madre e hija, que buscan aumentar su negocio con los mejores productos de la línea Latin Us Beauty, una línea de productos que son hechos con ingredientes cosméticos naturales.

Este proyecto puede ser pequeño comparado a los que ha tenido la oportunidad de participar Favela, sin embargo, significa el gran regreso de la actriz a la actuación, después de alejarse por tanto tiempo del medio del espectáculo, convertirse en madre y separarse de su esposo George Seely.

Para las tres actrices el estreno de esta serie es un tanto diferente a lo que están acostumbradas, pues el rodaje y la transmisión será a través de YouTube, una nueva alternativa alejada de la televisión, a lo que han estado acostumbradas, por lo que suponen es un proyecto bastante relajado para ellas.

Por su parte, Sofía Castro, hija de Angélica Rivera y José Alberto "El Güero" Castro, detalló: "Todo tiene su tiempo y su hora. Gracias Lú por llegar en el momento exacto, por fin puedo enseñarles este gran proyecto que llegó sin que yo lo esperaba, así suceden las mejores cosas; aquí finalmente está @latinusbeautyofficial un producto hecho con todo el amor para todas las mujeres latinas".

Mientras que Victoria Ruffo, exesposa del comediante Eugenio Derbez, catalogó este rodaje como una experiencia maravillosa para el trío de mujeres talentosas, tal y como demuestran las imágenes que fueron captadas entre grabaciones en la página oficial de la firma de belleza.

Recordemos que, luego de meses de especulaciones y rumores, la actriz mexicana Marlene Favela confirmó las sospechas de sus seguidores; ya estaba separada de su esposo George Seely, con quien tuvo a su primogénita Bella Seely y le pidió el divorcio. Esto lo informó mediante sus redes sociales, donde se mantiene con constante contacto con sus fans.

Sobre los rumores que surgieron de que Seely le habría pedido el divorcio luego que ella quisiera retomar su carrera artística, reveló que no fue así, se trata de una mentira y defendió a su expareja, a quien denominó como un buen hombre y una buena persona.

Quiero que sepan que mi relación no se terminó porque yo quise volver al medio del espectáculo, quiero aclararlo. Yo jamás hubiera puesto en riesgo a mi familia por ningún trabajo. Yo me casé con un buen hombre, me casé con un hombre maravilloso", aseguró Marlene.

Sobre los términos del divorcio, la actriz de telenovelas explicó que no pediría ningún tipo de pensión alimenticia para Bella, ya que ella sola se hará cargo de cubrir todos los gastos de su hija y esto parece continuar así.

No voy a pedir ninguna pensión alimenticia. Yo me haré cargo de la manutención de Bella, como lo he hecho desde el día que nació, al cien por ciento. Y no porque su papá no quiera y no le importe, sino porque su situación en este momento no se lo permite", aseveró.