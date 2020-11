Marlene Favela se pone entallado vestido para ir al programa Hoy

Marlene Favela de 43 años de edad nos deja con la boca abierta una vez más, ya que decidió ponerse un vestido en color azul rey demasiado entallado, con el cual deja en claro que su figura sigue siendo demasiado estilizada y que de ve mejor que cualquier veinteañera a pesar de tener una bebé, pues para no perdió para nada su figura.

Lo que más nos sorprende de Marlene Favela es su abdomen totalmente plano, pues tras su visita al programa Hoy, el público notó que el vientre de la actriz se ve totalmente plano como si nunca hubiera estado embarazada, pues otras actrices jamás pudieron recuperar su físico tras ser madre, pero no es el caso de Marlene Favela.

La foto de Marlene Favela alcanzó más de 140 mil likes y cientos de comentarios donde le hacen saber que es una mujer bella que no necesita de nada para verse bien, mucho menos de algún galán, pues es muy sabido que Marlene Favela se separó del padre de su hija el empresario George Seely y aunque mucho se ha dicho sobre la separación ella asegura que todo fue en los mejores términos, pues no quiere que nada intervenga entre la relación de su hija con su padre, por lo que no habla mucho del empresario, además pidió respeto a la prensa pues ya no quiere que le pregunten por ese delicado tema.

Para quienes no lo saben Marlene Favela decidió convertirse en modelo de una tienda de ropa al parecer en línea, donde le está yendo demasiado bien, pues todos los diseños que se ponía Marlene Favela para las fotos, hizo que todos sus fans se quedaran con la boca abierta, ya que se mira guapísima en cada una de ellas, desde trajes de baño, hasta increíbles vestidos dependiendo de la temporada.

"@marlenefavela hermosa como siempre", "Como el vino entre más añejo mejor", "Hermosa te ves divina maravillosa lindas piernas", "Hola mi amiga cómo estás Dios me la bendiga. Desde Panamá", "Marlene estás divina Dios bendiga a tú hermosa familia", "Cualquier color que use te ves hermosa Marlene Favela", "Hermoso el vestido @marlenefavela te quedaba", "Quisiera que me pagarás en especies como en la película", "Una belleza de mujer guapa, trabajadora y talentosa @marlenefavela", le escribieron a Marlene Favela en la foto.

Marlene Favela con tremendo cuerpazo en redes/Instagram

Pero Marlene Favela no solo se ha convertido en modelo, también se lanzó como empresaria, ya que lanzó una linea de muñecas basadas en su hija Bella Seely, las cuales se ven espectaculares, pues desde hace tiempo la actriz estaba interesada en hacer algo relacionado con su hija a quien esperaba con muchas ansias, ya que la guapa desde hace tiempo quería convertirse en madre.

Porque tú me motivas a lograr hasta lo que parecía imposible, te amo @bellaseely_ y amo este proyecto porque nació por ti!!!!! @bellaseelystore, le escribió Marlene Favela en una postal a su hija cuando se dio a conocer el bello proyecto que la tiene muy motivada, pues la famosa quiere hacerse cargo al cien por ciento de su hija, ya que no quiere la ayuda de George Seely y es que ella lo expresó desde el día que hizo oficial su separación.

Yo trate de ser bien honesta como les dije antes y hablarles con la verdad, porque al final yo puedo decir misa, pero la verdad se sabe y quiero ser muy congruente con lo que dije ese día no voy a volver a tocar el tema por respeto a mi hija, les compartí todo les dije de la a la z, así está no, así sigue estando, dije Marlene Favela a la prensa que le insistió por ver como sigue su relación con George Seely.

Por si fuera poco Marlene Favela como se dijo anteriormente, no quiere que su hija crezca sin el amor de su padre, por lo que desean que George Seely y su hija convivan, pues sabe que el empresario es un buen hombre, además la actriz es una mujer que quiere estar alejada de los problemas, pues es muy tranquila en todo lo que hace.

Incluso, quiero que mi hija crezca amando a sus padres por igual, porque los dos tenemos los mismos derechos, porque los dos la amamos profundamente, porque ella no tuvo absolutamente nada que ver con esta decisión", dijo Marlene Favela.