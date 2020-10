Marlene Favela y el outfit con el que parece princesa egipcia moderna

México.- Reconocida por sus pápeles protagónicos en distintas telenovelas mexicanas, la actriz Marlene Favela es una de las famosas que mejor saben vestir y esto lo ha evidenciado con fotografías y videos en sus redes sociales o participaciones a programas de televisión y esta vez se dejó ver con un estilo que todos consideraron digno de una princesa de Egipto.

La estrella de "Gata Salvaje" deslumbró con un outfit que la hizo lucir como si fuera una princesa egipcia moderna. El atuendo estuvo conformado por un pantalón ajustado y una blusa en color negro con accesorios que parecen ser de la realeza, para complementar el atuendo usó media cola con la frente al descubierto y el cabello ondulado.

Sin duda lo que enamoró a todos fueron las cadenas que colgaban de su blusa, pues por todas partes se le veía muy elegante y el adorno que tenía en la parte del centro fue el diseño perfecto para el estilo. Su publicación alcanzó los 30 mil me gustas y miles de comentarios, donde todos destacan su belleza y buen gusto por la moda.

La fotografía se compartió en forma de agradecimiento para todos aquellos que la han motivado con su tienda en línea, recordemos que recientemente se unió a otras marcas para comenzar a distribuir su propia línea de ropa, misma que se ha convertido en la favorita de muchas mujeres, pues todas quieren vestir como su ídola y una de las actrices más hermosas y queridas del medio artístico.

Pero no siempre son halagos y buenos comentarios, pues la actriz de 43 años erró con su outfit hace pocas semanas y recibió malos comentarios. Marlene compartió en Instagram una fotografía en la que lució un atuendo que no fue para nada del agrado de sus fanáticos, por lo que decidieron no quedarse callados y mostrar su descontento con lo que vistió, pues ha sido un completo error para su buen historial de moda.

En la imagen se le aprecia a la famosa con un vestido largo de manga larga en color café hecho en tela tipo piel, este cubierto por completo, desde el cuello hasta los pies y fue complementado con unas botas largas de mismo color estilo gamuza, así como con un bolso negro pequeño.

Que feo vestido! Y ella tan bonita", "Tú eres hermosa, pero el vestido no me gusta", "Q le está pasando?", "Ayyy no horrible", "Que vestido más feo", "Muy feo ese vestido", "No me gusta", "No me gusto ni el vestido ni las botas es cierto ese color se está usando pero ese modelo para nada", fueron algunos de los comentarios de sus fanáticos.