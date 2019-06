Marlene Favela y su cinturita a sus cinco meses de embarazo

Marlene Favela tuvo tremendo baby shower organizado por sus amigas, donde la tematica fue estilo hippie causando gran emoción ente sus fans quienes ansiosos esperaban por conocer el sexo de su bebé el cual resultó niña.

En redes sociales la bella actriz compartió algunos momentos inolvidables a lado de familiares y amigos donde apareció con un bello vestido blanco el cual mostraba su abdomen, pero fue su diminuta cintura lo que más llamó la atención de todos pues sigue luciendo tremendo cuerpazo.

En una de sus fotografías se puede ver a Merlene en una silla y mostrando el cuerpazo que se carga la futura madre quien cada día luce más hermosa, pues el embarazo le está asentando muy bien a la mujer de 41 años.

Fueron Susana González, Nora Salinas, Aurora Jauregui y Lizle Bolio quienes se encargaron de que todo saliera perfecto en la celebración de Marlene pero se estresaron cuando la homenajeada reveló el sexo y el nombre la pequeña quien llevará por nombre Bella Seely.

Por si fuera poco sus fans mandaron sus mejores deseos y buenas vibras a la famosa que está a punto de entrar a la maravillosa etapa de la maternidad, la cual esperaba con ansias ya que Marlene no aguantaba las ganas de formar una familia a lado de su esposo el empresario George Seely.

"Como así que no entiendo que alguien me explique de que bebé habla ella si yo no le veo panzita", "No se te ve nada de panza, cuántos meses tienes, muchas felicidades", "Ese vestuario me acuerda a cuando firmaste gata salvaje, te vestías así".

Momento difícil

Hace unos meses la tragedia marcó la vida de Marlene Favela y es que su padre falleció cuando ella se encontraba tomando un vuelo por lo que la noticia la sacudió bastante, por lo que decidió hablar por primera vez en el programa de Montse & Joe, por primera vez.

"Vi varias llamadas de una primita que era como una hermanita de nosotros muy cercana de nosotros yo dije algo pasó entonces me bloquee toda empecé a llamar a mi hermana no me contestaba luego me entra la llamada me dice hay no, no quiero hablar me duele todavía", dijo Marlene entre sollozos el mes de abril.

Cabe mencionar que la boda de Marlene Favela fue de ensueño y es que se llevó a cabo en San Juan del Río, Querétaro donde la decoración fue muy parecida a un cuento de hadas.