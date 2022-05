Marlene Favela en vestido rojo mata pasiones puede tener al hombre que desea

Marlene Favela de 44 años de edad, no deja de sorprender a su público, pues cada publicación que realiza en redes sociales, deja a más de uno con el cuadrado y una de las más recientes desató la locura total, pues se dejó ver con un vestido rojo mata pasiones con el que se llevó muchos halagos.

En la foto se puede ver a Marlene Favela con un vestido rojo recto muy sencillo, pero su figura de modelo hizo que este se viera de lo mejor, pues lo primero que uno nota cuando la actriz mexicana usa estos vestidos es que su cintura se ve de impacto a pesar de haber debutado como madre hace poco.

Por si fuera poco un cinturón pequeño forma parte de los accesorios de este vestido, así como el cuello de este, el cual lleva unas figuras espectaculares con las que arrasa al máximo en las fotos, ya que para ella los detalles pequeños sin duda alguna son los que siempre enamoran, pero ese color rojo intenso es de otro nivel según sus fans.

"Que bonita eres me llamo Ezequiel y mi mayor deseo es conocerte a ti junto a mi Idoia gloria Trevi.. las amo mucho, le pido a Dios algún día me de la oportunidad de conocerlas..", "Tu por que estas tan bella explica eso y los años en donde los dejas", "Te hace falta sonreír, así te ves triste, preocupada, sin ánimos, animo el@show debe continuar", "Siempre fuiste una hermosa mujer! Por eso eres una gran madre! No te merecía el hombre con quien te casaste", escriben las redes.

Para quienes no lo saben, este año ha estado lleno de locuras para Marlene Favela, pues no solo se ha dedicado al mundo de las telenovelas, las cuales quiere mucho, pues también forma parte del mundo empresarial, por lo que se le ha visto muy activa trabajando en redes, por lo que pronto podríamos verla de vacaciones.

Además, la bella mujer originaria de Durango también es madre, por lo que de plano los tiempos que se carga están contados, pero eso no le impide estar al pendiente de su hija.