Maroon 5 da espectacular show en el Super Bowl LIII

Maroon 5 se presenta con su show en el medio tiempo del Super Bowl LIII y resulta sencillamente espectacular. El artista acapara la atención de miles de personas durante su intervención.

Adam Levine arma una presentación espectacular en el Super Bowl 2019. Fotos: AP y AFP

El show de medio tiempo en el Super Bowl LIII estuvo a cargo de Maroon 5, quien puso a bailar a miles de aficionados en el Mercedes-Benz Superdome, el cual estuvo lleno de luces y fuegos artificiales.

El grupo estadounidense cantó temas como "Harder to Breathe", "This Love", "Girl Like You", "She Will be Loved" y "Sugar".

Travis Scott y Big Boi también actuaron en el Super Bowl 2019. Fotos: AP y AFP

El escenario también lo compartieron con los raperos Travis Scott y Big Boi.

Adam Levine, el vocalista de la banda, sorprendió al público al bajar del escenario para convivir con algunos de sus fans de cerquita.

Al final se quitó la camiseta y concluyó el show junto a los cantantes de hip-hop.

Fotos: AP y AFP