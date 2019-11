Maroon 5 lleva su música al Foro Sol de Ciudad de México

La capital del país se encuentra muy contenta, ya que la banda estadounidense Maroon 5 visitará la transcurrida Ciudad de México para ofrecer un tremendo concierto en el Foro Sol, lugar donde se han presentado varias leyendas de la música.

Será el próximo 23 de febrero que la agrupación de temas como Memories y Sugar, pondrán a cantar a todos para que disfruten una velada inolvidable, pues no es un secreto que den tremendo show y más cuando se trata de recordar sus primeros éxitos.

Fue en redes sociales donde se dio a conocer el tour que también tendrán por Brasil, Chile y Argentina entre otros países, por lo que sus fans han demostrado su alegría por medio de comentarios de todo tipo.

"No lo puede creer Al fin Nos vemos lloró", "Espero que puedan venir a PR...esta vez no me lo perderé", fueron algunos de los mensajes enviados en Instagram por la felicidad de ver a su agrupación favorita.

Cabe mencionar que Maroon 5 ha hecho colaboraciones importantes con artistas como Cardi B, Rihanna y Christina Aguilera entre otros, con quienes ha colocado varios hits en distintas plataformas digitales.