Maroon 5 sorprende al cantar en estación del metro

Adam Levine y sus compañeros de Maroon 5 sorprendieron a los usuarios de la estación de tren subterránea de Nueva York y tocaron para ellos algunos de sus más recientes temas musicales.

This vibe is your vibe...This vibe is my vibe...From California...To the Rockin Rio... Una publicación compartida por Adam Levine (@adamlevine) el 4 de Nov de 2017 a la(s) 11:10 PDT

Como parte de una cámara escondida para el programa "The Tonight Show with Jimmy Fallon", con el presentador Jimmy Fallon, la agrupación se caracterizó para pasar desapercibidos.

Tune in now on @iHeartRadio. Iheartradio.com/maroon5 #iheartmaroon5 Una publicación compartida por Maroon 5 (@maroon5) el 7 de Nov de 2017 a la(s) 7:18 PST

En un inicio, la particular mini banda (que usaba instrumentos caseros y un par de amplificadores medianos) no captó mucho la atención de los usuarios de la estación.

No obstante, con el paso de los minutos la situación cambió, poco a poco la gente se fue acercando quizás por la llamativa voz del cantante, luego Jimmy Fallon (que hizo las veces de corista y también tocó la pandereta) decidió revelar la verdad ante el público que los rodeaba y tras decir su nombre, mencionó que lo acompañaba la banda Maroon 5.

Our #REDPILLBLUESTOUR is here. Going out on the road all next year with @imJMichaels. Tickets on-sale Nov 4th. All dates are on Maroon5.com. see you then! Una publicación compartida por Maroon 5 (@maroon5) el 26 de Oct de 2017 a la(s) 4:08 PDT

La revelación desató la euforia de los presentes y también que más gente se acercara, sacara su teléfono celular e inmortalizara el momento.



ROCK IN RÍO CON MAROON FIVE

La banda estadounidense Maroon 5 repitió prácticamente el mismo espectáculo que ya había ofrecido en el Rock in Río el viernes, cuando tuvo que sustituir a Lady Gaga, pero en esta oportunidad, ante el público que realmente había comprado entradas para verla, llevó a los espectadores al delirio.

Her name is... @bootswallace Una publicación compartida por Maroon 5 (@maroon5) el 21 de Sep de 2017 a la(s) 5:18 PDT

El grupo liderado por Adam Levine consiguió ayer sábado incluso un mayor público que la víspera, cuando fue llamado a última hora para compensar a quienes esperaban ver a la Mother Monster, que por problemas de salud canceló su presentación en la nueva edición del considerado mayor festival musical de Latinoamérica, de nuevo en Río de Janeiro, la ciudad brasileña en el que nació hace 32 años.

Once Upon A Time In Rio Una publicación compartida por Maroon 5 (@maroon5) el 20 de Sep de 2017 a la(s) 2:32 PDT

En una Ciudad del Rock en que era difícil moverse y en la que ni los baños daban abasto para 10 mil espectadores, los californianos fueron aclamados en un concierto que volvieron a iniciar con las exitosas Moves like jagger y This Love, y pusieron a su público a cantar y bailar todo el tiempo.

Rock. In. Rio. ⚡️ Una publicación compartida por Maroon 5 (@maroon5) el 19 de Sep de 2017 a la(s) 1:59 PDT



Adam Levine, con su gran carisma, supo liderar al público cuando le pidió que lo coreara en la interpretación de canciones como One more night y Misery, lo que generó un coro retumbante y mostró que los espectadores habían ido al concierto de hoy en Rock in Río a ver precisamente a Maroon 5.

OBRIGADO, RIO! ❤️ Una publicación compartida por Maroon 5 (@maroon5) el 19 de Sep de 2017 a la(s) 10:42 PDT

A diferencia del viernes, el cantante no se arriesgó nuevamente cantando la brasileña Garota de Ipanema, pero sí interpretó por primera vez al vivo What lovers do, lanzada en agosto pasado, y volvió a terminar su presentación con la esperada Sugar.

La otra gran atracción de esta noche fue la cantante estadounidense Fergie que, además de un gran espectáculo de efectos, luces y colores, y en el que tuvo mucha interacción con los asistentes, llevó al público al delirio al salirse del guion de sus presentaciones para cantar junto a dos iconos brasileños.

We're ready. #LP6 #Maroon5 #comingsoon Una publicación compartida por Maroon 5 (@maroon5) el 24 de Ago de 2017 a la(s) 9:53 PDT

El primero fue la drag queen Pabllo Vittar, que se puso de moda en los últimos meses en Brasil por sus canciones sugestivas y su visual insólito, con quien Fergie interpretó la composición Sua cara, una de las más tocadas en el país este mes.

Con información El Universal

