'Marry Me', la película de Jennifer Lopez y Maluma, vuelve a atrasar su estreno a 2022

Una vez más, ‘Marry Me’, la película que Jennifer López y Maluma protagonizarán juntos, sufrió otro atraso, esta vez hasta dentro de un año más.

Fue a mediados de 2019 cuando Jennifer Lopez protagonizaría una nueva película, esta de nombre ‘Marry Me’, que ella misma produjo, y que estará acompañada por un elenco conformado por Maluma, Owen Wilson, Sarah Silverman, Jameela Jamil, entre otros.

Con un estreno previsto para 2021 , la película ha sufrido varios atrasos, a pesar de que ya está completada y cuenta con una banda sonora lista, y ahora será hasta el 2022 que el filme se podrá ver en cines.

Es debido a la pandemia de covid-19 que el estreno de la película se ha atrasado, pues la producción, a cargo de Universal Pictures, ha preferido esperar a que esta se relaje aún más y permita la reapertura total de los cines.

Iniciando la filmación en octubre de 2019, la película esperaba un estreno para febrero de 2021, que más tarde fue cambiado para el mes de mayo de este mismo año. Ahora, la película está anunciada para el 11 de febrero de 2022, con intención de coincidir con fechas cercanas a San Valentín.

Esta sería la siguiente película en la que podremos ver a Jennifer Lopez luego del arrasador de éxito de ‘Hustlers’, en la que también actúan Cardi B, Lizzo, Lili Reinhart y Keke Palmer, y que le dio a la ‘diva del Bronx’ la nominación a los Globos de Oro. Por su parte, esta marcaría el debut actoral de Maluma, mientras que Owen Wilson recientemente estrenó ‘Bliss’, junto a Salma Hayek.

¿De qué se trata ‘Marry Me’?

‘Marry Me’ es una película del género comedia romántica, que incluirá además de una entretenida historia con una grande banda sonora a cargo de los dos cantantes.

La trama gira en torno a Kat Valdez y Bastian, interpretados por Jennifer Lopez y Maluma respectivamente, quienes son dos grandes estrellas musicales a punto de casarse. La historia empieza cuando ella se entera de que su pareja le había estado siendo infiel en varias ocasiones, a pocos momentos de llegar al altar, por lo que decide mejor casarse con Charlie, el papel que hace Owen Wilson, un completo extraño que en uno de sus conciertos lleva un letrero que dice “marry me” (cásate conmigo).

La historia será ambientada en Nueva York, de donde es la ‘diva del Bronx’, y está dirigida por Kat Coiro, además de contar con Jennifer Lopez entre la producción.

El soundtrack de ‘Marry Me’, a cargo de Jennifer Lopez y Maluma

Los dos cantantes serán los encargados de ambientar musicalmente la película, e incluso los veremos en el escenario al interpretar a dos estrellas musicales como lo son ellos en la vida real.

De la banda sonora de la película provienen las canciones ‘Pa’ Ti’ y ‘Lonely’, ambos duetos entre Jennifer Lopez y Maluma que han estado promocionando y que ya cuentan con un video musical con las dos juntas.

Anteriormente, ellos ya habían unido sus voces para una presentación en vivo en Nueva York, cuando ella apareció por sorpresa en uno de los conciertos de él, para cantar la canción ‘No me ames’ que originalmente ella cantó junto a su ex pareja Marc Anthony para el álbum debut ‘On the 6’.

Otras canciones que conforman el soundtrack, que Maluma y Jennifer Lopez grabaron en Miami, incluyen ‘Segundo’, ‘Uno en un millón’, y ‘Marry Me’, que será el tema principal de la película. Todavía faltan más canciones por confirmarse, y no se sabe cuáles de ellas serán duetos, o cuáles serán cantadas en individual por alguno de ellos.

