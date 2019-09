Marta Guzmán confiesa malos tratos de Carlos Loret de Mola

Marta Guzmán rompe el silencio y habla por primera vez sobre los malos tratos por parte del periodista Carlos Loret de Mola, con quien trabajó por varios años en "Primero Noticias", asimismo aseguró que fue despedida injustificadamente y amenazada por el periodista.

Hace un tiempo surgieron rumores de un romance entre Carlos Loret de Mola y Laura G. "Lo peor fueron los últimos dos años porque fue ahí cuando empezaron rumores muy fuertes sobre la vida personal de Carlos, por lo que nos prohibió a todos hacer algún tipo de comentario, ya sabes, tipo: “ahí de ustedes que digan algo”. Si él suponía o le llegaba el chisme de que fulano o fulana dijo algo, ¡uy!, se armaba la cosa y nos reducía las participaciones o nos sacaba del aire", comentó Marta Guzmán en una entrevista exclusiva para Quién.

La conductora de televisión, quien estaba al frente de la sección del clima en "Primero Noticias", contó que de un momento a otro Carlos Loret de Mola le informó que estaba fuera del noticiero; el motivo que el periodista le dio, fue que "la había regado" al dar una entrevista al diario Reforma, donde habló supuestamente de él y de Laura G.

Me dijo: 'te tengo que decir que a partir de mañana ya no estás en Primero Noticias'.

"Me dijo que la había regado durísimo al dar una entrevista a Reforma cuando sabía perfecto que eso no lo podía hacer, hablé de mis cosas, a él ni lo mencioné...le dije que yo podía hablar de mis cosas como a mí me diera la gana, pero él insistía en que la había regado. En la entrevista hablé de los supuestos problemas o diferencias con una compañera (Laura G), y aunque ella sí había hablado mucho del tema, al parecer yo no podía hacerlo".

Marta Guzmán contó en la entrevista para la revista Quién, cómo le informó Carlos de Loret de Mola que estaba despedida, incluso, hasta hubo amenaza de su parte. "Me citó en la oficina de un ejecutivo...cuando supe que era en la oficina de alto ejecutivo, entendí que la cosa era seria, porque yo no era de ir a oficinas chonchas, el ejecutivo estaba de viaje, pero me citó ahí, ¿para qué?, para amedrentarme, para intimidarme. Me dijo que yo no me podía despedir del programa y después agregó algo muy serio, me dijo: 'aguas con lo que escribes en Twitter, es un medio del que todavía no sabemos los alcances que pueda tener'. Le dije que me estaba amenazando y me dijo 'tómalo como consejo'".

La conductora de televisión resaltó que el periodista corrió a varias colaboradoras de manera agresiva. "A su jefa de información, a quien corrió frente a mí, nadie me lo platicó, yo lo vi. Lo hizo de una forma muy agresiva, tronándole los dedos y diciendo: 'te largas'".

Nadie podía decir lo que pensaba porque se molestaba mucho. Mi salida hizo más ruido porque yo estaba a cuadro, pero hubo muchos más.

Luego de 18 años laborando, Carlos Loret de Mola salió de Televisa el pasado viernes 23 de agosto. Supuestamente su relación laboral con la empresa terminó por sus fuertes ataques al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En aquel momento Marta Guzmán causó gran controversia al publicar el siguiente tuit: "trataré de no sonar agresiva, pero quiero ser lo más honesta posible, no es ningún mártir ni le están coartando su libertad de expresión. Obtiene lo que se ha ganado por incongruente, vendido, arrastrado y no menos misógino".

"Él no se lo esperaba, pero como mexicana hija de vecino, dudo mucho que el presidente haya tenido algo que ver. Yo digo que no debemos dejarnos engañar porque no se trata de limitar la libertad de expresión, correrte por hablar con un periódico sí lo es. ¿Por qué ahorita no dice la verdad de por qué se va?, está siendo muy diplomático, como yo, hace ocho años", manifestó la conductora a Quién.