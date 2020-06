Martha Cristiana confiesa que tuvo COVID-19 y no se hizo la "víctima"

México. La actriz mexicana Martha Cristiana, quien ha participado en telenovelas como "Vidas robadas" y "Los Sánchez" , confiesa en su cuenta de Twitter que tuvo COVID-19, pero lo mantuvo en secreto, y no se sacó foto con cara de "víctima", recalca.

"Para no alarmar a la bada", por ese motivo es que Martha Cristiana padeció en secreto el haber sido diagnosticada con coronavirus COVID-19, y es hasta ahora que en sus redes sociales lo hace público.

En cambio yo tuve COVID y no le dije a nadie y no me saqué foto con cara de víctima, ni anduve alarmando a la banda. #YoNoMeQuedoEnCasa y cuando estemos listo para esa conversación feliz le entro aunque me pinches linchen”, escribe e Twitter.