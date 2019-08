Martha Debayle explota contra Carlos Loret por impuntual

La locutora Martha Debayle, reconocida por su programa en W Radio, explotó este miércoles contra Carlos Loret de Mola y exhibió su impuntualidad en el set.

La disputa se habría originado debido a que el programa radiofónico de Loret, "Así las cosas", es transmitido justo después que el de la locutora nicaragüense, quien se quejó de que le pidieron abandonar la cabina cuando el periodista mexicano ni siquiera había llegado.

Indignada por la presión en su contra y la ausencia de Carlos Loret, Debayla comenzó a quejarse en el set sobre el incumplimiento de su compañero, negándose a abandonar la cabina.

"No voy a despedir el programa hasta que le vea la cara. Me presionan, todavía podríamos contar cosas. 'Apúrense, entrégenos, nos urge empezar'. Yo no veo a nadie aquí parado, yo no voy a entregar el programa hasta que yo le vea la cara al conductor", declaró.

El programa radiofónico de Martha Debayle se transmite justo antes que el de Carlos Loret. Foto: Especial

Debayle permaneció en la cabina cinco minutos más hasta que Loret llegó, excusándose con que se encontraba en el lugar desde hace tiempo.

La conductora, molesta por el actuar del periodista, lo increpó:

Te voy a decir una cosa. Nosotros cobramos un sueldo por transmitir de 10:04 de la mañana a 12:53.

A lo que Carlos Loret de Mola tan solo replicó: "Yo aquí estoy, aunque no me vean, yo, aunque no me vean aquí estoy".

La locutora finalizó recordándole al locutor que el rating de W Radio dependía en gran medida de su puntualidad, por lo que debía ser más responsable.

El pasado 23 de agosto, Carlos Loret anunció su salida de Televisa. Foto: Especial

Esto sucede a solo unos días de que Martha Guzmán, conductora de Televisión Azteca, criticara públicamente al periodista mexicano, refiriéndose a él como un vendido, misógino y víctima de su soberbia.