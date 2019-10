Martha Debayle luce destrozada por la muerte de su perro

La periodista Martha Debayle luce destrozada por la muerte de Gastón, su perro al que quería tanto. A través de su cuenta de Instagram entera a sus seguidores de su deceso y menciona que ella y su familia están muy tristes por su partida.

Martha Debayle le hace a su mascota una emotiva carta de despedida a Gastón y la publica en Instagram. El animal es de raza Terranova y se hizo muy famoso en su canal de YouTube.

Gastón era un perro bastante inteligente. Sorprendía por su tamaño y peso. Ese tipo de animales llaman mucho la atención por su musculatura, pelaje grueso y doble capa, pero lo más sorprendente es que son muy hábiles para nadar.

Martha Debayle revela que Gastón murió repentinamente. Ya tenía varios días intranquilo y tenía muchas molestias en todo su cuerpo.

Hoy, con todo el dolor de mi corazón, me sentí comprometida con todos ustedes a compartirles que Gastón, nuestro Terranova de diez años, ya no está con nosotros”, apunta Martha.

Los Terranova , machos como lo era Gastón, llegan a medir 72 a 90 centímetros de largo y un peso de entre 60 y 70 kilogramos, mientras que las hembras llegan a 45 y 55 kilogramos.

Martha Emelina Debayle Alaniz es el nombre completo de a periodista y es originaria de Managua, Nicaragua. Según información en su biografía nace el 27 de septiembre de 1967 y también es una empresaria, presentadora y locutora.

Pasó sus primeros once años de vida en Long Island, Nueva York, donde estudió, y a los 12 años se mudó con su familia a la Ciudad de México.

Martha condujo el bloque informativo "bbtips", dedicado a la crianza de los hijos, orientado a padres de familia, y empezó a desarrollar una franquicia basada en el programa.

En 2000 fundó el sitio web bbmundo.com y, en 2005 publicó la revista bbmundo a nivel nacional.

Martha fue elegida como una de las 107 personalidades inspiradoras retratadas en el libro "Those Who Inspire Mexico", publicado en mayo 2018 por la editorial Those Who Inspire Ltd.