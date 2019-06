Martha Debayle, una periodista que viste con elegancia

La periodista Martha Debayle es una de las más reconocidas por su trayectoria en México y se caracteriza por su buen gusto en el vestir. Siempre lo hace de una manera impecable. Es Elegante. Estar al último grito de la moda va con ella.

Martha Debayle, aunque es originaria de Managua, Nicaragua, lleva varios años radicando en Ciudad de México, donde ha tenido oportunidad de desarrollarse como comunicadora y periodista. Su forma de hacer periodismo la ha colocado en un lugar especial entre el público.

Martha Debayle se preocupa siempre por ofrecer contenido en sus espacios en radio, televisión y redes sociales a su público, pero también se preocupa por lucir siempre guapa, bien vestida, y saludabe sobre todo.

Cualquier atuendo va bien con Martha Debayle. Los vestidos de noche y trajes sastre parece que son sus favoritos. A través de Instagram coloca fotografías frecuentemente y en ellas luce radiante. La ropa en color negro parece ser su favorita.

En semanas pasadas la periodista presentó en YouTube un video en el que se refiere a su guardaropa. ¡Es impresionante! Tiene ropa para toda ocasión, y sin lugar a dudas, los atuendos en color negro saltan a la vista en ella.

Martha Emelina Debayle Alaniz es el nombre completo de la periodista, quien según su biografía, nació el 27 de septiembre de 1967, en Managua, Nicaragua. Es una empresaria, presentadora y locutora con nacionalidad mexicana.

En televisión ha conducido espacios como el bloque informativo "bbtips", de corte tradicional, y en el año 2000 fundó el sitio web "bbmundo.com" y, en 2005, publicó la revista bbmundo a nivel nacional.

Debayle fue elegida como una de las 107 personalidades inspiradoras retratadas en el libro Those Who Inspire Mexico, publicado en mayo 2018 por la editorial Those Who Inspire Ltd.

Martha ha recibido decenas de reconocimientos. En 2004, por ejemplo, fue nombrada Empresaria del Año por la revista Mujer Ejecutiva y una de las 10 emprendedoras más sobresalientes del año por la revista Expansión.

Comenzó su carrera como conductora de programas de radio de música anglo en estaciones como Stereo 100, Alfa Radio 91.3 y WFM 96.9. En otra etapa radiofónica, destacó en la emisión Martha Debayle en vivo en MVS Radio.

Actualmente Martha Debyle se desempeña como locutora en W Radio, con un programa de revista que se transmite por las mañanas y en el que habla de salud, psicología, parejas, sexualidad, bebés, entre muchos otros temas.

Se ha desempeñado como conductora de "Hoy Sábado", "Este Domingo" y "Eco Internacional", y ha cubierto eventos internacionales como la entrega de los Grammys, Miss Mundo, Miss Universo, Miss USA, World Music Awards y el Oscar.