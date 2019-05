Martha Figueroa cuenta por qué cree que Juan Gabriel está vivo

La periodista Martha Figueroa contó en el Programa Hoy, sus motivos que la han llevado a asegurar que Juan Gabriel en realidad está vivo.

"Antes de que Joaquín Muñoz empiece con esta cosa de que ya apareció Juan Gabriel, Pepillo había dicho en el programa Con Permiso, que alguien le había dicho que estaba vivo, y que tenían pruebas y todo”, comentó Martha Figueroa.

Según la conductora del programa INtrusos, una persona que trabaja en funerarias y que tuvo que ver con el trasladado del cuerpo del Divo de Juárez, le dijo que no hubo cuerpo alguno.

"No trasladó nada porque no había cuerpo, estaba vacía la urna todo el tiempo, el hijo Iván no dejaba que nadie la cargara, o sea a nadie de la funeraria dejó que cargaran la urna en ningún lugar".

Era diferente la urna que había en Miami a la urna que había en Bellas Artes.

Las cenizas de Juan Gabriel estuvieron durante dos días en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Foto: AP

"En fin, muchas cosas que empezó a decir la persona de la funeraria que yo dije ‘¡ah, Chihuahua!’. Y le pregunté: ‘¿crees que esté vivo o que alguien se robó el cuerpo?’, entonces me dijo: ‘yo le voy más a que esté vivo a que alguien se haya robado el cuerpo’”, manifestó Martha Figueroa.

Martha Figueroa señaló que con una investigación que llevó a cabo, está 99 por ciento segura que el cantautor no murió aquel 28 de agosto de 2016.