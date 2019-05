Martha Figueroa cuenta sobre la terrible muerte de su primer hijo

Martha Figueroa vivió un doloroso momento que tal vez muchos no sabían. La periodista y conductora de televisión abrió su corazón en un segmento especial del Programa Hoy, donde contó la dolorosa muerte de su primer bebé, quien falleció por negligencia médica.

"Oigo que lo sacan y el bebé no hacía ruido, entonces yo pregunté, '¿por qué no hace ruido, por qué no llora?', el doctor me dijo 'no te preocupes, todo está bien’”, contó Martha Figueroa. Tras pasar la anestesia recibió la triste noticia.

Luego de que el médico a cargo de parto le manifestara que tenía que ser fuerte, la periodista expresó:

Le dije, 'ya se murió, verdad, doctor’. Me agarró la mano y me dijo, ‘sí, se murió’.

Martha Figueroa sólo obtuvo las cenizas de su bebé, pues de haberlo visto hubiera sido más difícil asimilarlo. “Me dieron ya las cenizas y al día siguiente, regresé a mi casa con mi cajita de cenizas. Cuando se salió mi mamá de la casa, yo abrí la urna, porque no sabía qué onda, entonces la abrí, vi las cenizas, las saqué".

Nunca he llorado tanto en mi vida, lloré, lloré sola hasta que dije, 'ya a seguir adelante’.

La presentadora del programa INtrusos resaltó que al doctor: "se le pasó de tueste el parto, empezó a tener problemas con el bebé, no supo qué hacer, me cortó mal de abajo para poder sacarlo, me dejaron mal”.