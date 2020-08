Martha Figueroa pide perdón al hijo de Erika Buenfil y la llaman cobarde

Tal parece que la polémica con Nicolás hijo de Erika Buenfil, por fin terminó y es que Martha Figueroa, quien también habló del menor su programa de televisión Con Permiso, decidió hacer tregua al igual que su compañero Juan José Origel, pero lejos de ofrecerle una disculpa a Erika Buenfil prefirió dársela al joven.

Y es que como todos saben Juan José Origel, ya le pidió disculpas a Erika Buenfil en el programa Hoy, las cuales fueron aceptadas, pero la gran aunsente fue Martha Figueroa, ya que no me presentó en el matutino, lo que generó cientos de especulaciones en redes sociales, pero ahora se presentó en el foro de Hoy para pedirle disculpas Nicolás.

Me quiero disculpar, con Nicolás, que Nicolás es el ofendido y es al que le tengo que explicar, porque luego las mamás somos muy malas pasando los recados, entonces Nicolás Buenfil, te quiero ofrecer una disculpa, me equivoque, no me equivoque, me mega equivoque, te dije un apellido que no es él tuyo, porque te lo dije, porque yo pensé que ese tema tenía como más normalidad...", dijo Martha Figueroa.

Y es que Martha Figueroa dejó en claro que su humor es demasiado negro y que Érika Buenfil ya sabía como era ella, por lo que decidió evadir la disculpa sobre Erika para poder para dirigirse al joven, ya que la periodista también quiso dejar el polémico momento atrás.

Martha Figueroa pidiendo disculpas en el programa Hoy/captura de pantalla

Se me hizo fácil decirlo, me equivoque, te ofrezco una disculpa y seguramente tú te estás preguntando por qué hablamos de ti si no venías al caso, o porqué, si eres menor de edad y no perteneces al medio, pues porque Pepillo me preguntó, quien dirigía los Tik Toks de Erika, y yo dije los hace él, y yo dije tu nombre, porque tenía esa información, dijo Martha Figueroa.

Ertika Buenfil recibió disculpas en el programa Hoy el día de ayer/Instagram

Por si fuera poco Martha Figueroa aseguró que los haters decidieron atacar a su hijo, para hacer una especie de venganza a favor de Erika Buenfil, pero ella lejos de preocuparse asegura que su hijo ya sabe como enfrentarse con los haters quienes no le quitan el sueño al joven, pues así lo dio a entender a Martha Figueroa.

Tras las declaraciones de Martha Figueroa los internautas comenzaron hacer todo tipo de declaraciones en la disculpa pública que hizo Martha Figueroa, pues minetras unos la felicitaron, otros la atacaron, ya que la llamaron cobarde por no presentarse al programa Hoy el día de ayer que se encontraba Erika Buenfil.

"Que sarcástica de verdad disculpas eso no es una disculpa que mal de está seudo periodista toda la disculpa fue sarcástica", "tan falso como el pelo y la virilidad de Origel, ahora lo dices sobria pero que tal cuando están tomando ese Vino Peleón de Origel", "Le debe una disculpas a la madre también. Porque cuando ofendes a un hijo ofendes a la madre y viceversa", "Esas disculpas dé Martha sé vio tan falsa porque no sé presentó ayer en él programa porque no tenía como defenderse", le escribieron a Martha Figueroa.

Cabe mencionar que Martha Figueroa siempre se ha defendido de los ataques de los famosos debido a las declaraciones que hace, pero lejos de querer arreglar las cosas ella prefiere sostener lo que dice por lo que ha sufrido hasta ataques físicos uno de ellos fue el que recibió por parte de Celia Lora.

Resulta que hace varios años la periodista estaba en un restauran de la Ciudad de México cuando de pronto se encontró a Celia Lora, quien sin alegar mucho le dio un puñetazo en la cara, lo que causó la indignación de varios programas de espectáculos.

