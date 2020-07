Martha Figueroa temió ser corrida de Televisa por revelar romance de Andrea Escalona y Paul Stanley

Como dijera El Chavo del 8, "fue sin querer queriendo". Martha Figueroa hizo un comentario dando a entender que entre Andrea Escalona y Paul Stanley, hubo más que una amistad. Hace como un mes la conductora de televisión aseguró que entre los conductores del Programa Hoy hubo "algo más". Tras sus palabras por los pasillos de Televisa surgió el rumor de un supuesto romance entre la hija de la productora Magda Rodríguez y el hijo del fallecido Paco Stanley.

Ante lo que se decía al respecto, en una de las emisiones del Programa Hoy, Andrea Escalona aclaró el rumor de su supuesto romance con Paul Stanley, el cual se habría dado cuando ambos vivían en la ciudad de Miami, Florida.

Paul era mi vecino, iba mucho a la casa y tomábamos vino, ¿pero qué tanto llegó el vino? No, no… no llegó a tanto.

Andrea Escalona aseguró que entre ella y Paul Stanley no hubo algo más que una amistad.

Poco a poco este rumor se fue olvidando, sin embargo, en una reciente emisión del programa "Miembros al aire" que se transmite por Unicable, este presunto amorío entre Andrea Escalona y Paul Stanley fue "revivido" por los conductores de dicho programa, al estar como invitada especia la misma Martha Figueroa.

La conductora de televisión, quien participa en el Programa Hoy, contó que llegó a temer por su futuro laboral, ya que pensó que sería sacada de Televisa por la balconeada que le dio a la hija de Magda Rodríguez, productora del matutino estelar de la empresa. Mauricio Mancera le preguntó: "con el tema del romance clandestino que ocurrió en Miami, llegaste al foro de 'Hoy', ¿cómo te trató la suegra (Magda Rodríguez)?".

Martha Figueroa respondió sin rodeos: "me vieron muy feo dos días", asimismo contó que tras la polémica se puso en contacto con Paul Stanley para explicarle lo que en realidad ella había dicho. "Me hizo la ley de hielo dos días, y luego me la soltó. Ya se me hacía que el gafete no pasaba (para entrar a las instalaciones de Televisa)".

Retrocediendo un poco, todo esto comenzó cuando Andrea Escalona estuvo en "Miembros al aire", donde le preguntaron con quién de sus compañeros del Programa Hoy se casaría, con quién haría el amor y a quién mataría, a lo que respondió: "sin duda (me casaría) con 'El Negro', pues con Paul (haría el amor) porque se me hace muy divertido y me cae muy bien y (mataría) a Mauricio Mancera, porque hace mucho éramos amigos y la verdad es que cuando entré a Hoy perdí su amistad, no sé ni por qué".

Posteriormente Martha Figueroa en su programa "Con permiso", retomó estas palabras de Andrea Escalona: "al que tendrían que preguntar es a Paul cuando dijo 'tener pasión con Paul'. ¿Otra vez? Cuentan los enterados que allá en Miami, cuando se conocieron (pasó algo), yo no sé porque yo no vivía en Miami".

