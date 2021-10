Martha Higareda: ¿Cuántas películas ha filmado la actriz con Omar Chaparro?

México. Martha Higareda y Omar Chaparro han hecho una excelente mancuerna como pareja protagónica en varias películas del Cine Mexicano y también han sido exitosos con ellas.

Omar Chaparro y Martha Higareda cuentan con muchos seguidores en México y en otros países y a través de sus actuaciones se han consolidado como una de las parejas más admiradas de México.

No manches Frida, No manches Frida 2, Todas caen y Marcianos vs Mexicanos son las cuatro películas mexicanas en las que ambos actores han compartido actuación y con las que también han llenado de diversión al público que los sigue.

La comedia se le da bastante bien a esta pareja y como tal ha gustado en la pantalla grande, es por eso que no la pensaron mucho para continuar trabajando juntos.

No manches Frida se estrenó el 15 de junio de 2016 y es una nueva versión de la película cómica alemana Fack ju Göhte, dirigida por el director español Nacho García Velilla y es la primera parte de esta saga y su segunda parte se estrenó en marzo de 2019.

En la trama se cuenta la historia de Ezequiel "Zequi" (Omar Chaparro), un ladrón quien tras salir de la cárcel regresa al terreno baldío donde su cómplice enterró mucho dinero, pero el lugar se ha convertido en un gimnasio.

Tras conocer a Lucy (Martha Higareda) en dicho gimansio cambia su forma de ser y pensar y enseña a los alumnos a no ser malos orebeldes, como lo fue él tiempo atrás.

Luego, en No manches Frida 2, su trama inicia un año después de los acontecimientos de la primera película en la cual Ezequiel Alcántara "Zequi" (Omar Chaparro) se va a casar con Lucy Fernández (Martha Higareda) y una nueva aventura sorprende a la pareja.

Marcianos vs. mexicanos, protagonizada también por Higareda y Chaparro, y en la que intervienen Adal Ramones, Angélica Vale y Eduardo Manzano, tuvo su estreno en México en marzo de 2018 y en mayo del mismo año en Estados Unidos, además pudo exhibirse en otros lugares como Japón, España y Francia.

Es una producción de Videocine México y se trata de una película mexicana de animación para adultos producida por Huevocartoon Producciones.

De acuerdo a la sinópsis, aborda la vida de una familia mexicana que fue elegida por la NASA para dirigirse a Marte a fin de evitar que un ejército de marcianos conquistara la Tierra.

Y respecto a Todas caen, esta es una comedia ligera que habla de la lucha de los sexos y sus estrategias para enamorar a alguien. En la trama Omar interpreta a Adán y Martha a Mia, una pareja que está cansada de que "les rompan el corazón".

Adán y Mia se convierten en dos estrategas que se dedican a jugar a enamorar y ayudarles a otros en sus planes de conquista, pero de repente la vida les pone una gran prueba de amor.

Seguramente la aventuda de vilmar juntos no terminará para Omar Chaparro y Martha Higareda, puesto que han hecho "química" como actores en la pantalla grande y el público ha gozado con sus actuaciones.