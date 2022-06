Martha Higareda así de impactante luce a 20 años de la película Amar Te Duele

Ya pasaron 20 años desde que se estrenó la película Amar Te Duele, donde Martha Higareda hoy de 38, alcanzó fama internacional con su papel de Renata, y aunque ya pasó mucho tiempo para muchos, es el papel más icónico en la carrera de esta bella actriz quien luce espectacular.

Si echas un vistazo a las redes sociales de Martha Higareda te quedarás impactado al ver como sigue conservando esa belleza e incluso hasta mejor, pues le han dicho que como los buenos vinos entre más añejo mejor, pues al parecer este es su caso dejando sin habla a todos, pues se ha mantenido muy bien con ejercicio, además de una buena alimentación.

Y es que la actriz mexicana es una mujer que siempre se mantiene activa con diversas actividades, pues si bien no es mucho de pesas, se le puede ver haciendo ejercicios multifuncionales para tener una figura fitness, pero más que nada torneada, además de un rostro encantador como solo ella sabe, pues contrario a otras famosas ella no se ha realizado nada en la cara algo digno de admirar.

"Wow tienes un aire de susana dosamantes... Ambas hermosas!", "Que belleza bien maquillada que bonito look que hizo el estilista me facina", "Espero algún día platicar contigo sobre política Martha tengo telegram tienes tú para poder platicar seriamente de todo lo que está pasando espero algún día se me cumpla ese sueño", escriben las redes sociales sobre la artista.

Otra de las cosas que ha llamado la atención de esta exitosa mujer es que le encanta experimentar de todo, pues para quienes no lo saben tiene un canal de YouTube, donde habla de diversos temas, como asuntos paranormales, así como charlas sobre política.

Cabe mencionar que actualmente tiene una relación con el ex jugador de futbol americano Lewis Howes de quien está muy enamorada, pues basta con verlas las publicaciones donde derrochan mucho amor, además ella ha dicho sentirse en algunos estados de Instagram como una mujer completa, pues no se ha quedado con las ganas de nada en esta vida y eso es algo que le aplauden sus millones de fans.