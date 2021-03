Martha Higareda comparte con que famosos le gustaría tener una cita romántica

México. La actriz Martha Higareda, protagonista de películas como No manches Frida, Amarte duele y Niñas mal, entre muchas más, compartió durante la transmisión del pódcast que conduce Yordi Rosado nombres de algunos famosos del mundo del espectáculo con quienes le gustaría tener una cita romántica.

En la dinámica, Martha Higareda, quien es originaria de Villahermosa, Tabasco, México, e hija de la actriz Martha Cervantes y del pintor José Luis Higareda, tuvo que decidir con qué actores haría “match” y con cuales no.

De entrada, la guapa famosa mencionó que con Eduardo Santamarina considera no podría tener "química"; “está muy grande, yo diría ‘no match’”, aseguró, pero con Omar Chaparro sí la tendría, incluso ambos llevan una excelente amistad y han trabajado juntos en películas como No manches Frida.

Además descarta toda posibilidad de tener alguna cita con el actor de telenovelas Gabriel Soto, quien actualmente está comprometido con Irina Baeva y jamás haría "match" con algunas personalidades del cine que, incluso, han trabajado con ella en proyectos fílmicos y confiesa que hubiera salido en plan romántico con Luis Fernando Peña, actor con el que protagonizó la película Amarte duele.

Y llaman mucho su atención los actores internacionales Dwayne Johnson, "La Roca" y Keanyu Reeves, pero sorprendió a revelar que con el boxeador Saúl "El Canelo" Álvarez, a quien tuvo oportunidad de conocer coincidencialmente en un vuelo, también le encantaría tener algo.

Y efectivamente, a finales de 2020 Martha compartió al mismo Yordi Rosado en entrevista que conoció a "El Canelo" en un vuelo a Los Ángeles, California, donde iban ambos, y cosa curiosa, de primero no supo que se trataba de él, y como lo vio con varios amigos, pensó que eran "narcotraficantes".

Nos tocó sentarnos juntos y dije: ‘chin, me tocó con el narco', y como se percató de que no lo había identificado me dijo que era 'El Canelo', incluso me invitó a ver su pelea", relató a Martha a Yordi también.