Martha Higareda demuestra a Yanet García que ella también se puede ver como una diosa

Martha Higareda de 38 años de edad, le demostró a Yanet García de 31, que no solo ella puede verse de alto impacto, pues ella también le está dando con todo al gimnasio y es que si por algo ha sido popular, la segunda ha sido por el estilo de vida fitness que se carga desde hace años.

Es por eso que la actriz mexicana decidió enfocarse en un estilo de vida más saludable, además de estético, por lo cual se le ha visto entrenar duro en el gimnasio, donde deja en claro que algunos ejercicios son pan comido para ella.

"Por salud, aunque sea algo leve, todos los días. Aunque a veces no quiera, me lo debo a la yo del futuro que estará agradecida. Hola!", escribe Martha Higareda en el video, donde se le ve con unos leggins color lima, además de un top negro muy coqueto con el que se puede apreciar un físico de diez, pues a pesar de todo la famosa siempre se ha mantenido.

"Totalmente cierto, aunque sea 20 minutos, nuestro cuerpo se lo merece", "Que buena onda que gustó saber que no soy el único en vacaciones", "Cuando hagas curps de biceps no balances tu cuerpo tu cuerpo erguido", "Genial, cuando se vuelve parte de tu vida deja de ser un esfuerzo y se transforma en un hábito, doble admiración", le escriben a la famosa en redes.

Para quienes no lo saben estas famosas han dado de que hablar al mismo tiempo debido a que la actriz ahora sale con el ex de Yanet García, se trata de Lewis Howes, con quien ya lleva algunos meses saliendo, pero los dimes y diretes empezaron cuando la ex chica del clima desenmascaró a la también protagonista de películas, pues la quiso hacer quedar como una mentirosa en cuanto a como se formó la relación que ahora ella tiene con el ex jugador de futbol americano.

Hay que mencionar que después de que la regia salió a defenderse por medio de las redes sociales, Martha se negó a contestarle, pues muchos lo esperaban, pero las cosas al parecer se calmaron.

