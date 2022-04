Martha Higareda habría terminado su relación con Lewis Howes, el ex de Yanet García

México.- Durante los últimos meses la actriz Martha Higareda ha presumido por todo lo alto su amor con Lewis Howes, el exnovio de Yanet García, sin embargo, se rumora que su película romántica ha llegado a su fin y esto ha dado bastante sobre qué hablar.

De acuerdo con información de TVNotas, la pareja habría tomado la decisión de terminar su noviazgo, lo que presuntamente quedó al descubierto luego de que él publicara un mensaje una tanto "extraño" hablando sobre el amor en pareja.

Fue a través de su perfil de Instagram en donde el conferencista publicó el fragmento de una entrevista hablando sobre el amor en pareja, explicando que en algunas ocasiones el amor no es todo lo que se necesita para que dos personas estén unidas.

Lewis Howes reveló que es importante que una pareja se encuentre en el mismo camino, con los mismos valores, y con una visión de lo que ambos quieren, porque si al final se quieren cosas distintas es probable que no funcione.

"Puedes amar a alguien, pero si no tienes los mismos valores, no funcionará. Si no tienes la misma. Visión de hacia dónde ambos quieren ir, no funcionará. Y si no tienes el mismo estilo de vida, tendrás problemas. No tiene que ser todo igual. Pero tiene que haber alineación", externó en la publicación.

De inmediato los rumores no se hicieron esperar y usuarios de Internet comenzaron a sacar sus propias conclusiones, en donde entendieron que es muy probable que haya terminado su relación con la actriz mexicana Martha Higareda y el apoyo entre comentarios no se hizo esperar.

Hasta el momento ni Martha ni Lewis se han pronunciado al respecto, a pesar de que desde hace algún tiempo no se han dejado ver juntos, tampoco han eliminado ninguna de sus románticas fotografías, la esperanza de que todavía siguen juntos.

