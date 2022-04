Martha Higareda le restriega en su cara a Yanet García, su relación con su ex novio Lewis Howes

Algo que da mucho de que hablar en el medio del espectáculo son los triángulos amorosos; cuando un famoso termina una relación amorosa y al poco tiempo se deja ver con otra persona, estos rumores no se hacen esperar. Tal fue el caso de Yanet García, Lewis Howes y Martha Higareda.

De acuerdo con la conductora de televisión Yanet García, la ex "chica del clima" del programa "Hoy", su ex novio Lewis Howes le habría sido infiel con la actriz mexicana Martha Higareda, conocida protagonista de películas como "Amarte duele" y "No manches Frida", acusaciones que ha desmentido en varios encuentros con los medios de comunicación.

Ante los ataques que ha recibido en redes sociales, donde la señalan como "la manzana de la discordia" o "roba novios", Martha Higareda, de 38 años de edad y originaria de Villahermosa, estado de Tabasco, México, habló como pocas veces lo ha hecho, sobre su noviazgo con el emprendedor y ex jugador de futbol americano Lewis Howes, nacido en Ohio, Estados Unidos.

A su vez, le echó en cara a Yanet García la sólida y linda relación amorosa que tiene con su ex novio Lewis Howes. "Desde nuestro primer 'hola, mucho gusto', Lewis y yo pasamos meses conociéndonos como amigos, para saber si compartíamos los mismos valores, visión y estilo de vida. Esta alineación se vuelve gran parte de los cimientos de nuestra relación", comentó en un post en su cuenta de Instagram.

Martha Higareda compartió lo enamorados que están Lewis Howes y ella.

La actriz mencionó que sus padres le aconsejaban que se tomará su tiempo, para conocer como amigo a la persona, "y normalmente yo no hacía caso".

"A veces nos enamoramos sin preguntarnos las grandes preguntas, dejándonos llevar por la química del inicio, después cuando descubres que no estás en alineación, empiezas a querer 'trabajar' en la relación para 'empatar', para que funcione. O cuando empiezan a salir las alertas rojas, las ignoras porque estás químicamente enlazado con la persona".

Lewis Howes y Martha Higareda comenzaron su relación en junio del año pasado, como ella lo menciona, primero como amigos, donde decidieron "explorar un camino menos transitado", ese de tomarse meses para conocerse y hablar de estas preguntas.

"Antes de empezar una relación amorosa, nos conocimos como cuando se conoce a un gran amigo con el cual sientes química, pero que no te dejas llevar por ella, más bien conscientemente observas al otro con curiosidad y lo tomas como es, para ver si se alinea contigo y viceversa".

Asimismo, Martha Higareda, ex esposa del actor estadounidense Cory Brusseau, resaltó que la amistad es la base de su relación con Lewis Howes, la cual permite que las cosas fluyan fácilmente, "¿quiénes de ustedes votan por hacerse estas preguntas antes de empezar una relación?".