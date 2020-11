Martha Higareda perdió oportunidad de película con Alfonso Cuarón por escena sin ropa

Estados Unidos.- La actriz Martha Higareda reveló en una entrevista que rechazó la gran oportunidad de hacer una película con el cineasta Alfonso Cuarón debido a que había una escena sin ropa, que le generaron bastantes comentarios, pues no hubiera sido la primera ni la última vez que lo hace un desnudo frente a la cámara.

Justamente, Martha hizo una serie de desnudos para el cine mexicano desde su debut en la película "Amarte Duele", por lo que muchos no entendieron cuáles fueron sus motivos cuando habló sobre esta oportunidad hasta que confesó que era porque nunca se había desvestido frente a un hombre.

Fue durante una entrevista para el programa "Tu-Night", que conduce su colega y amigo Omar Chaparro, en donde habló sobre el tema y se mostró consciente de que, de haber aprovechado esta oportunidad, su vida sería totalmente distinta a lo que es ahora.

La estrella de distintos filmes mexicanos recordó que su primer personaje importante para el cine fue en la película "Y tu mamá también", pero tras enterarse de que había una escena al desnudo, esto la hizo retroceder y terminar por no aceptarlo.

La primera oportunidad fue una audición que hice para Alfonso Cuarón, una película que se llamó ‘Y tu mamá también’. Hice el casting y luego una cosa que se llama call-back, que es cuando te llaman ya definitivo. Tenían que firmar mis papás por mí porque había una escena de desnudos' [...] 'Me quedé con el papel y hablé con Alfonso Cuarón y le dije: 'tengo que decirte esto, pero yo nunca ni siquiera me he quitado la blusa con ningún niño'", contó Martha Higareda.