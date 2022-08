Martha Higareda sin nada de maquillaje y despeinada presume lo bien conservada que luce

Martha Higareda de 38 años de edad, está haciendo lo mismo que otras famosas, y es que se dejó ver sin ninguna gota de maquillaje, dejando en claro que su belleza es única, pero eso no es todo, pues quiere que sus fans se den cuenta que un artista no todo el tiempo es glamoroso.

En la foto podemos ver a una Martha Higareda con una blusa básica con la cual se tomó su selfie al natural con la que deja en claro que se ve muy bien, pero que además comparte que para tener un cutis impecable como el de ella se debe comer muy bien, dormir, pero además haciendo mucho ejercicio.

Para quienes no lo saben la actriz mexicana es un ejemplo de que el tiempo no pasa sobre ella, pues se ve igual que hace 20 años, además el carisma que desborda, ya sea en redes sociales o alguna entrevista siempre es bien ovacionada, pues la consideran una mujer muy carismática que no le gusta meterse en líos, pues solo trata de que su trabajo resalte.

"Excelente día Marthita las mejores vibras siempre", "Lindo día, eres tan bonita que despeinada te vez muy bien Mar casi lindo fin de semana", "Yo me enamore de este ángel desde “Amarte Duele” la más bella @marthahigaredaoficial", "Si estás en Yucatan, te invito a una torta de cochinita!!", "Excelente día, y recuerda que eres muy hermosa las mejores vibras y éxito en tus proyectos!!!", escriben las redes sociales.

Otra de las cosas que aman los fans de esta mujer es que no solo se involucra en la actuación, también la vemos muy metida en el mundo del YouTube, donde habla de diversos temas e incluso se le ve hablando con otras de las celebridades del internet dejando más que en claro que le gusta renovarse.

Cabe mencionar que la actriz mexicana, mantiene un romance con el ex jugador de futbol americano Lewis Howes desde hace unos meses y a la guapa mujer se le ha visto plena a lado de dicho galán que fue pareja de Yanet García en el pasado.