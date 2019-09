Martha Julia la nueva Reina del Sur ante salida de Ivonne Montero

La actriz Martha Julia se encuentra más que feliz por haberse convertido en la protagonista de la obra de teatro La Reina del Sur, donde encarnará a Teresa Mendoza, personaje que dejó hace unos meses Ivonne Montero por problemas con la producción.

"La tierra nos hace esperar cada temporada para recoger sus frutos, pero los frutos de la amistad los recogemos cada instante. Que tesoro tan grande es tenerte conmigo, gracias por siempre estar sumando momentos", escribió Martha Julia.

Mientras tanto los fans le regalaron varios likes y la felicitaron por el nuevo proyecto que arrancó en Puebla, con un gran elenco, pues dicha obra se esperaba con mucho entusiasmo desde hace varios meses aunque ha tenido varios imprevistos.

"Saludos preciosa besos y abrazos bendiciones", "Wow siempre tan linda y bella, y no podía faltar esa bella sonrisa", "Buenos días mi hermosa princesa @marthajulia_ que tengas un hermoso día y un gran inicio de semana", le escribieron sus fans quienes desean verla en acción.

Mientras tanto Ivonne Montero a dado algunas conferencias de prensa donde habló de su repentina salida de la obra de teatro y expuso en algunas ocasiones que los creadores del proyecto no contaban con los derechos necesarios, por lo cual podría haber tenido problemas.

"No se ensayó yo creo que a partir de ahí fue que las cosas no empezaron a funcionar en algún momento se nos dijo que quizás no estaban los derechos, que parecía que los derechos no estaban conseguidos, logrados entonces uno dice wow en donde estoy trabajando...", dijo Ivonne en una conferencia de prensa.

Cabe mencionar que algunos usuarios comentaron que Ivonne Montero podría ser la causa del problema y no la producción como se dijo anteriormente, pues dejaron en claro que no es la primera vez que la también cantante tiene problemas.