México. La actriz Martha Julia pasa terrible situación económica tras cerrar su gimnasio y no tener trabajo. La "mala racha" se le vino poco antes de que comenzara la pandemia por el coronavirus COVID-19, cuenta en entrevista con la revista TVNovelas México.

Martha Julia, quien pudo verse recientemente en la repetición de la telenovela "Destilando amor", que se retransmitió por canal 2 de Televisa y protagonizan Angélica Rivera y Eduardo Yáñez, señala que el gimnasio que tenía cerró sus puertas debido a cuestiones ajenas al negocio.

Y por si fuera poco, Martha Juliam quien declaró que el actor Gabriel Soto fue un gran amor en su vida, no tiene trabajo como actriz, ya que muchas producciones en Televisa están "paradas" debido a la contingencia del coronavirus y no la han llamado, situación que la incomoda, porque sus gastos personales son cada vez mayores.

Además, la guapa sinaloense dice no tener un ingreso fijo, y Salvador Ibarra, el padre de su hija menor, solo le está dando la mitad de su pensión, hecho que le ha provocado inestabilidad económica.

No ha respetado los días ni la cantidad, es una situación muy difícil, muchos años estuvo pagando sólo dos mil pesos, me las he visto muy duras, lamentablemente, quien la lleva es mi hija”, confiesa Martha Julia a TVNovelas.

Martha Julia López Luna es el nombre completo de la famosa actriz y según información en Wikipedia, debutó en la telenovela "El premio mayor" (1995) junto a Laura León y Carlos Bonavides, y su personaje de Consuelo le dio mucha proyección y la hizo muy conocida.

Luego, en 1997, vuelve a aparecer en "Salud, dinero y amor". producción también de Emilio Larrosa, y vuelve a llamar la atención con su trabajo. Durante cuatro años dejó su trabajo para dedicarse a cuidar a su hijo Richie.

Martha Julia ha actuado en otras telenovelas de Televisa como "Cuando me enamoro", "Soy tu dueña", "Por ella soy Eva", "A que no me dejas", "Por siempre mi amor", "Corona de lágrimas" y más recientemente en "Sin miedo a la verdad".

La sinaloense disfruta mucho de su trabajo como actriz y de su familia, pero también de hacer ejercicio y como prueba los videos que constantemente coloca en Instagram, donde se le puede ver haciendo rutinas acompañada por algunos amigos y en otras por sus hijos, con quien disfruta estar lo más que puede.

