Martha Valdés, la actriz del Cine Mexicano que abandonó la actuación sin explicación alguna

México. Martha Valdés fue una actriz que con su belleza impactó al público en la Época de Oro del Cine Mexicano con su actuación en varias películas que filmó durante la década de los años cincuenta.

Martha Valdés era originaria de Tijuana, México, (1928) y debutó como actriz en 1952 cuando tenía 24 años de edad en la película Nunca es tarde para amar y al año siguiente participa en Las infieles.

Irasema Dilián, Rebeca Iturbide y María Douglas fueron algunas de las actrices con quienes Martha Valdés pudo participar en los inicios de su carrera cinematográfica, luego con otros grandes de la escena como Germán Valdés "Tin Tan" y "Mario Moreno "Cantinflas".

Según información en su biografía, la belleza de Martha Valdés habría llamado poderosamente la atención de Mario Moreno "Cantinflas", por eso la convoca para trabajar con él en la cinta Caballero a la medida, durante 1954.

Foto de Internet

El trabajo para Martha Valdés en la pantalla grande le llega casi de manera consecutiva, puesto que en la década de los años cincuenta filmaba película, tras película.

Y es en 1955 cuando trabaja en Espaldas mojadas junto a David Silva, Víctor Parra y Eulalio González "Piporro", quien ya sin la ayuda de Pedro Infante, lograría su consagración con esta producción.

Inexplicablemente esta gran actriz truncaría intempestivamente su carrera a finales de los años cincuenta, después de su matrimonio con el periodista Fernando Morales Ortiz.

Las últimas películas que filmó fueron Las mil y una noches y Vagabundo y millonario, de manera consecutiva durante 1958 y 1959 junto a Germán Valdés "Tin Tan", cuando tenía 31 años de edad.

Martha Valdés se retiró de la escena tras rodar estas cintas, jamás habló de los motivos por los que renunció a su carrera como actriz y también jamás se dejó ver en público.

La actriz murió el 20 de noviembre de 2014 a los 86 años de edad.