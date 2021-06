Martín Bello, actor de la serie de Luis Miguel, demandará a Diego Boneta: "me mandó al hospital"

El actor español Martín Bello quien formó parte de la serie original de Netflix "Luis Miguel, la serie", interpretando al "Tío Tito" (hermano de Luisito Rey), dio a conocer en una entrevista para TVyNovelas, que demandará al actor mexicano Diego Boneta por supuestamente haberle propinado una fuerte golpiza durante las filmaciones de una de las escenas de la segunda temporada, la cual le ha dejado varias secuelas.

Martín Bello busca una compensación económica por los gastos médicos que le ha generado la golpiza que le dio Diego Boneta, protagonista de "Luis Miguel, la serie".

¿Qué fue lo que pasó? Las personas que ya vieron la segunda temporada de esta serie, recordarán una escena cuando el "Tío Tito" le revela a Luis Miguel lo que en realidad pasó con su mamá Marcela Basteri, afirmando que había muerte de manera "accidental" durante una discusión con Luisito Rey en la casa de Las Matas (España) y que además, su cadáver había sido enterrado en el jardín de dicha vivienda.

En dicha escena Luis Miguel le saca a su tío toda esta espeluznante información a base de golpes, "nosotros habíamos ensayado la escena, pero al final Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital".

El actor mencionó que Diego Boneta y él fueron a comer tacos para arreglar esta situación; supuestamente el mexicano se mostró renuente. Posteriormente sin previo aviso su personaje fue eliminado de la segunda temporada de la serie; ante esto regresó a su natal España para someterse a un tratamiento para arreglar su cuello y otras partes de su cuerpo que quedaron lesionadas tras la golpiza.

Martín Bello dejó muy en claro que la demanda no solo es contra Diego Boneta, sino también contra quienes resulten culpables por lo ocurrido.

"No busco dinero, no he sido una persona ambiciosa, todos mis compañeros lo saben, no he sido exigente para nada y me causa mucha tristeza lo que está pasado porque están creando una imagen de mí que no es cierta". Además dijo que Diego Boneta por más fama y seguidores que tenga, "no puede hacer lo que quiera, no se vale".

Yo me siento muy afectado psicológicamente y Netflix México no ha hecho nada, por eso tuve que buscar apoyo de Netflix España.

