Martín Peralta visibiliza la realidad de la masacre de Allende en ‘Somos’

Nacido en Mexicali, Baja California, pero criado en Culiacán, Sinaloa, el actor Martín Peralta ha sabido dar rienda suelta a sus metas, sueños y objetivos, mostrando una gran sonrisa a quienes lo rodean y visualizando con fe y perseverancia en su carrera artística.

Leer más: Jero Medina se conmueve con 'Somos', serie que da voz a las víctimas de la violencia en Allende

Comenzando el camino a la actuación a los 18 años en una compañía de teatro en la capital sinaloense, poco a poco ha ido subiendo escalones encontrando y creyendo en su talento.

Proyecto

En entrevista para EL DEBATE, Martín nos cuenta sobre un nuevo proyecto que lo tiene muy emocionado: una nueva serie de Netflix titulada ‘Somos’, la cual visibiliza la matanza de Allende, ocurrida en el estado mexicano de Coahuila en marzo de 2011, de la que poco o nada se habló en su momento sobre sus víctimas.

La serie se estrena el día de hoy en la plataforma y está acompañada de una exposición virtual realizada por el Museo de Memoria y Tolerancia, ubicado en la Ciudad de México, en el que se hace un homenaje a los sobrevivientes que quedaron aterrados y sin ganas de hablar.

El elenco está acompañado por Jero Medina, Areli González, Iliana Donatlán, Everardo Arzate, Caraly Sánchez, Mercedes Hernández, Fernando Larrañaga, Jesús Sida, entre otros.

¿Cómo has estado en esta etapa de la pandemia?

He estado bien, emocionado por el estreno. Creo que esto, de alguna manera, nos pegó a todos, pero aquí estamos adelante, dando con todo y esperando cosas nuevas.

El día de hoy se estrena ‘Somos’, una serie de Netflix en donde participas

‘Somos’ es una ficción basada en un reportaje que se llama ‘Anatomía de una masacre’, donde, básicamente, juntó testimonios de todos los involucrados en la masacre de Allende, que fue en el 2011, y cómo la DEA desencadenó esta tragedia, y justo es donde entro interpretando a Carlos Revilla, que es agente de la DEA, que lleva el caso y da con las cabezas del cártel de los Zetas, pero digamos que las cosas no salen como él planeaba.

Más allá de entretener, es llevar un objetivo importante que es visibilizar lo que pasó y que esto nos sirva para que no repitamos las acciones.

¿Cómo fue la experiencia de interpretar al personaje de Carlos Revilla?

Fue muy interesante y a la vez una responsabilidad grande porque está basado... creo que, de toda la serie, es el personaje más apegado a la persona que realmente vivió las cosas y quería acercarme lo más posible a lo que vivió y cómo fueron las cosas. Lo bueno es que en el reportaje justo viene mucho material de donde me pude agarrar.

Además de esta serie, ¿vienen más proyectos en camino?

Sí, ahorita ya está confirmado en una comedia mexicana que se va a empezar a grabar entrando el año. Todavía no puedo decir el nombre, pero es una película que va para cines y plataformas y estará muy divertida, para que estén muy pendientes que pronto estaremos revelando más detalles.

Leer más: "Se pidió una disculpa": Pablo Montero aclara si Segob lo sancionará por error en el Himno Nacional

¿Cómo fue que descubriste esta pasión por la carrera artística?

Desde pequeño me llamaba la atención, pero era como un sueño guajiro y fue hasta que entré a la universidad que me llamó la atención el teatro, entonces me metí justo en el ISIC un año y ya después me metí al Tatuas con Fito Arriaga y ahí me enamoré bastante. Cuando me di cuenta que ahí era lo que yo quería hacer, pues después me vine a la Ciudad de México a hacer teatro, estudiar y empezar a trabajar, y aquí estoy.