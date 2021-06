No hay duda de que los sueños llegan a cumplirse cuando los trabajas con dedicación, paciencia, pero, sobre todo, con amor, es así como el actor Martín Saracho, originario de Guasave, Sinaloa, de vender periódicos de niño ahora está viendo los frutos gracias a su talento, carisma y tenacidad, logrando acaparar a la audiencia en cada proyecto.

Actualmente se encuentra en la serie ¿Quién mató a Sara?, protagonizada por Manolo Cardona, Eugenio Siller y Ximena Lamadrid, entre otros, donde interpreta al personaje de Nicandro en la primera y segunda temporada, disponibles en la plataforma de Netflix.

En entrevista para EL DEBATE, el actor relató cuál ha sido el reto del personaje dentro de esta trama que ha causado tanto éxito a nivel mundial.

¿Cómo te llega esta propuesta de estar dentro de la producción de ¿Quién mató a Sara??

"Estoy muy feliz, emocionado y agradecido por el éxito que está teniendo la serie. La verdad que cuando haces un proyecto, cual sea, siempre lo haces esperando que le vaya lo mejor posible y teniendo toda la fe del mundo; es como un abrazo enorme que te está diciendo “mira, tu trabajo se está viendo en todas partes del mundo”, y pues es muy bonito, estoy muy contento. En la primera temporada se vivió un fenómeno que, al segundo día del estreno, ya estaba en un montón de países, y pues ahora con la segunda temporada se repite esto, y ahí sigue en los primeros lugares en Netflix. Nada más nos queda agradecer, es padrísimo que se reconozca tu trabajo y se dé a conocer. Yo creo que como espectador es una gran serie".

Martin Saracho destaca el éxito de la serie ¿Quién mató a Sara?. Foto: Cortesía

¿Qué es lo que te deja el personaje de Nicandro?

"Yo creo que todos los personajes vienen a enseñarnos cosas, aunque sean un mal ejemplo, como el caso de Nicandro, y siento que viene a enseñarnos justo a no ser este tipo de personas. Siento que este chavo estuvo muy consentido toda su vida y muy mimado, nunca nadie le dijo 'no puedes hacer esto', y pues como ya lo vimos en la primera temporada de cómo las familias de poder en una sociedad pueden hacer y deshacer sin tener consecuencias, creo que en esta segunda temporada vemos a una familia que no es de los Lazcano, pero forma parte del círculo social, y para mí me deja las cosas que no debemos hacer, de no ser groseros con las demás personas, y pues Nicandro, así como es de soberbio es pura gozadera también".

¿Vienen más proyectos en tu carrera artística?

"Sí, justamente se dio a conocer con el estreno de HBO Max en Latinoamérica, se estrena una serie que hicimos, se llama Amarres, es una serie muy bonita que es protagonizada por Gabriela de la Garza, Juan Pablo Medina, Hugo Catalán y su servidor, y yo estoy súper feliz de que ya se vaya a estrenar ahora el 29 de junio, y emocionado de que vean otra faceta de mi como actor. Ojalá les guste, es una historia muy padre".