Martino D`Rousand, predice que ha finales de junio pueden ir al alza los casos de pandemia en el país

Desafortunadamente en nuestro país continúan en aumento los contagios por Coronavirus y tal parece que se avecina una quinta ola. Respecto a este tema que nos preocupa a todos, el El "Tarotista de las Estrellas" Martino D`Rousand., comparte para EL DEBATE que se esperan días difíciles.

La pandemia sanitaria que mantiene alerta en el país, se recrudece en la Ciudad de México, “a finales de junio puede ir al alza no hay que olvidar que ya está presente el repunte de la quinta ola del Coronavirus, la aparición de la viruela del mono, así lo revela el tarot del “Tarotista de las estrellas” Martino D`Rousand.

Con respecto a la Marcha de la Comunidad Gay, D´Rousand mencionó que las cartas no dan buen augurio, pues se espera un flujo de más de medio millón de personas que asistirán, por lo que cómo miembro de esta comunidad envió un mensaje para que lo asistentes se protejan, y apliquen todas las medidas que ha indicado la secretaria de Salud.

Señaló que debido al desmedido incremento, esa velocidad con la que se están elevando los contagios, se puede convertir en días de dolor y hasta muertes. "Las cartas revelan un futuro muy desalentador, en relación a los contagios de la viruela del mono, estos están muy aislados, aunque eso no deja de ser preocupante que se pudiera extender”.

Aclaró también que no es alarmista y tampoco le gusta provocar terror, ya que solo se basa en lo que arroja el tarot. Asi que invita a que guardemos la calma y a seguirnos cuidando aplicando las medidas de salud. "Recuerden que no me equivoqué cuando vaticine la ola de la epidemia de la hepatitis, la cual no se ha proliferado tanto especialmente con los pequeños, a los mismos que gracias a las medidas".