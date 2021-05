Marvel Studios: ¿Cuándo se estrena Black Panther: Wakanda Forever?

Estados Unidos.- Black Panther ha sido una de las películas más exitosas de toda la franquicia de Marvel Studios, la primera película se lanzó en 2018 y fue protagonizada por el fallecido actor Chadwick Boseman, pero ahora se ha revelado que sí tendrá una secuela, pero no se ha hablado sobre quién tomaría el lugar de T'Challa.

Por bastante tiempo se rumoró que Marvel Studios estaba trabajando en la secuela de Black Panther a pesar del fallecimiento de Chadwick a causa de cáncer de colon en agosto del año pasado y la franquicia confirma el proyecto y se espera que vuelva a contar con la dirección de Ryan Coogler.

El pasado lunes Marvel Studios reveló el logo y la fecha de estreno para Black Panther 2, esta llevará por nombre "Wakanda Forever" y se estrenará el 08 de julio de 2022, lo que ha emocionado a todos los fanáticos de la historia, pero entristecido a quienes extrañarán a Boseman.

Hace algunos días, Lupita Nyong'o, actriz de la película, durante una entrevista con Yahoo! Entertainment, compartió que aún es difícil aceptar que Chadwick Boseman ya no esté y que dentro de la cinta se respetará su legado.

"La gente me pregunta: '¿Estás emocionada de volver?' La emoción no es la palabra. Siento que estoy en un estado muy pensativa y meditativa cuando se trata de Black Panther 2. El fallecimiento de Chad todavía es extremadamente crudo para mí y ni siquiera puedo empezar a imaginar cómo será pisar el set y no tenerlo allí", comentó.

Si bien, será muy difícil continuar con la saga de Black Panther, una de las películas más exitosas de Marvel Studios, el legado seguirá con Wakanda Forever, un filme que seguramente será todo un éxito para la franquicia. Los fanáticos de la futurista historia están impacientes por lo que viene en 2022.