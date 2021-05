Marvel Studios: ¿Cuándo se estrena Eternals con Salma Hayek y Angelina Jolie?

Estados Unidos.- Marvel Studios trajo buenas noticias para sus fieles seguidores; el anuncio de la fecha oficial de estreno de la película "Eternals" con Angelina Jolie, Salma Hayek Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Lia McHugh, Don Lee, Kit Harington, Gemma Chan y Barry Keoghan como protagonistas.

El pasado lunes fue un día repleto de sorpresas para los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel, pues se dieron a conocer las fechas oficiales del estreno de sus próximos proyectos, entre los que se destacaron filmes como "Spider-Man: No way home", "Eternals", "Guardians of the Galaxy Vol. 3" y "Thor: Love and Thunder".

¿Cuándo se estrena Eternals con Salma Hayek y Angelina Jolie?

La película "Eternals", basada en Los Eternos, producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios se estrenará a nivel mundial el 05 de noviembre de 2021 en cines y probablemente en Disney+. Es una dirección de la ganadora del Óscar Chloé Zhao, escrita por Matthew Firpo y Ryan Firpo.

Hasta el momento los detalles que existen sobre la nueva película de Marvel Studios son escasos, pero se sabe que tras una tragedia inesperada, Los Eternos, un poderoso grupo de Superhéroes de otro planeta, son obligados a abandonar las sombras para reunirse y pelear contra el enemigo más antiguo de la humanidad, Los Deviantes.

El filme trae gran emoción para los fanáticos de esta famosa franquicia. Desde abril del 2018 se anunció que estaba en desarrollo una película basada en el cómic de Marvel Eternals que formaría parte de la Fase 4 del UCM y ahora su estreno está más cerca que nunca.

Eternals entra en acción después del estreno de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings y la continuación será en Spider-Man: No Way Home, siendo estos los primeros filmes de la esperada Fase 4 de Marvel. La primera película de Marvel Studios a estrenarse este año será Black Widow, con Scarlett Johansson como protagonista.