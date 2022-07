Al finalizar la cuarta película de Thor , titulada "Love and Thunder", se anuncia que "Thor regresará" , dejando en claro que Hemsworth todavía tiene algunos proyectos pendientes dentro de la famosa franquicia.

Marvel Studios: ¿Regresará Chris Hemsworth como Thor tras "Love and Thunder"?

"Love and Thunder" va más allá de los límites, ya que es la primera cuarta película de un héroe en solitario, es decir, Thor es el primero de los Vengadores en tener cuatro películas, una ambiciosa apuesta por Marvel Comics y Taika Waititi .

Estados Unidos.- El 07 de julio se estrenó alrededor del mundo la cuarta entrega de Dios de Trueno, titulada "Thor: Love and Thunder" , relatando los acontecimientos después de "Avengers: Endgame", y presentando a una nueva superheroína.

