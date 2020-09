Marvel: Tatiana Maslany será 'She-Hulk' en la nueva serie de Disney+

Estados Unidos.- ¡Por fin! Después de meses con la incógnita sobre las nuevas producciones de Marvel Studios, se confirma que la estrella de "Orphan Black", Tatiana Maslany, será la encargada de dar vida a la abogada y superheroína Jennifer Walters en la nueva serie para Disney+, "She-Hulk".

Deadline fueron los primeros en dar la noticia sobre el nuevo elenco que será parte fundamental del Universo Cinematográfico de Marvel, pero en su momento los representantes de la joven y Disney no respondieron a lo dicho y Mark Ruffalo es quien confirma la noticia al citar un artículo que lo señala y le da la bienvenida a la actriz a la familia de Hulk.

En los cómics de Marvel, Jennifer es una abogada que obtiene superpoderes después de que su primo, Bruce Banner, también conocido como Hulk, le hace una transfusión de sangre, con la que recibe también su inteligencia, personalidad y mutua su físico, convirtiéndose en Hulka.

Hulka ya tiene protagonista y se trata de Tatiana Maslany. Foto: Twitter

Ahora será cuestión de tiempo para esperar a ver la actriz dando vida a este personaje para la nueva producción de Marvel Studios que está de la mano con Disney+. Jessica Gao, ganadora del premio Emmy, es la showrunner y encargada de escribir la serie, por lo que se viene algo grande.

"She-Hulk" es una de las muchas series que Marvel lanzará en live action y presentará de manera exclusiva en Disney+, plataforma que además de estar enfocada a los clásicos de la franquicia, también se enfoca tanto en nuevos rostros como en familiares del Universo Cinematográfico de Marvel.

Se espera que para finales de este 2020 se estrenen en el servicio de streaming las series "The Falcon and the Winter Soldier" y "WandaVision". Además, Disney está desarrollando programas enfocados en Loki, Hawkey, Ms. Marvel y Moon Knight.

Tatiana Maslany, por su lado, es reconocida por su gran trayectoria artística, ganadora también de un premio Emmy por "Orphan Black", donde interpretó a múltiples clones idénticos y se colocó como una de las favoritas de la serie. Recientemente la vimos en "Perry Mason", de HBO.

La primera vez que no enteramos sobre la llegada de esta superheroína al UCM fue en verano del año pasado, cuando el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, anunció la producción de "She-Hulk" en la D23 Expo, donde también se pronunció sobre los nuevos proyectos cinematográficos de esta aclamada franquicia.