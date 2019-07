Marvel confirma Thor 4, su nueva película

A pesar de que el Universo Cinematográfico de Marvel(MCU) pudo haber llegado a su fin con Avengers: Endgame y Spider-Man: Far from home, no significa Disney no tenga una estrategia para darle continuidad a la franquicia.

The Hollywood Reporter confirmó que la película de Thor 4 está confirmada y será dirigida por Taika Waititi, quien también dirigió Thor: Ragnarok, la cual es la mejor película de la saga del personaje Thor en solitario, interpretado por Chris Hemsworth.

Por el momento no hay fecha de estreno para Thor 4, sólo se sabe que será dirigia por Waititi, pero podemos confirmar que Hemsworth estará de vuelta dandóle vida a el Dios del trueno, recordemos que éste se va con los Guardianes de la galaxia en busca de Gamora en Avengers: Endgame.

Otra de las películas confirmadas para la fase 4 de MCU, es Guardianes de la galaxia vol.3 y habrá que esperar al futuro de las películas de Marvel para ver los nuevos proyectos y el nuevo camino de la franquicia.