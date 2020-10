Marwán deja atrás la amargura del desamor y ahora, comparte mucha luz en su álbum "El viejo boxeador"

Marwán, un poeta, cantante y músico español, deja atrás la amargura del desamor y ahora se muestra como un artista lleno de luz, misma que comparte con todo el mundo a través de su nuevo álbum "El viejo boxeador". En una charla con Debate vía Zoom, el cantautor resaltó que el mensaje general que quiere transmitir con este disco, "es un mensaje de optimismo y de levantarse por lo que uno ama, seguir luchando".

"El viejo boxeador" es un álbum con ritmos y letras que invitan al baile, algo inusual en el registro de la canción de Marwán. En la portada del álbum rinde homenaje a su padre, Salmán, un refugiado palestino que encontró la paz en España y que es un referente para el cantautor madrileño, un ejemplo de lucha y constancia que su hijo Marwán quiere proyectar en este nuevo disco, que publica tras casi tres años de girar por todos los rincones de España y algunos países de Latinoamérica, como México.

Marwán explica el origen de las canciones de "El viejo boxeador"

Toda canción existente en este universo tiene un por qué, una historia. No son creadas a la ligera. Marwán nos comparte las historias de algunas de las canciones de este disco, para conocerlo más a profundidad. "La pareja interminable" podría parecer la típica canción de una relación tóxica, "pero en realidad es de dos personas que tienen muchas ganas de entenderse y por sus miedos no acaban de hacerlo, no es una relación tóxica, lo que viene a decir la canción es que podemos superar esto juntos".

Marwán rinde un merecido tributo a su padre en su nuevo álbum. Foto: Cortesía Sony Music México

Por otra parte, el cantautor español nos dice que no es obligación estar siempre de buen humor y es válido estar molestos de vez en cuando. Así lo refleja en la canción "5 gramos de resentimiento", que grabó a dueto con el rapero español Nach. "Es una canción que tiene dos patas, es una canción hacia los haters, hacia la gente que insulta por las redes pero a la vez, es una canción que es un alegato sobre el derecho a enfadarse cuando la gente te trata mal, en un mundo en el que tenemos a esta 'happycracia', que parece que siempre tenemos que estar felices y que si no somos felices es por nuestra culpa".

Es como darte el permiso: 'hay cosas que me sientan mal y siento que me tengo que defender de ellas, tengo mi derecho a enfadarme, no siempre tengo la obligación de estar de buen humor', es un alegato a favor de eso.

Otra de las canciones de su álbum "El viejo boxeador", es "Siempre estás tú", que habla sobre las personas que nos cuidan, de cómo esas personas con una pequeña conversación pueden quitarte todo el ruido de tu cabeza. Y si quieres sentir el espíritu de una noche en Madrid, España, la canción "La reina del Jäger" es la indicada: "es una historia muy sabinera de una noche en Madrid, recorriendo todos los bares con una mujer, un amor fugaz que vuelve a los 10 años, es una canción que expresa muy bien el espíritu nocturno de Madrid", señaló Marwán.

El madrileño Marwán se dio la oportunidad de experimentar cosas nuevas

Para este nuevo álbum, el madrileño llevó a cabo un proceso de destilación y de purificación para crear mejores canciones. Asimismo se dio la oportunidad de componer canciones junto a uno de sus mejores amigos. "El álbum lo compuse antes el COVID-19, lo terminé de grabar justo la semana antes de que nos encerraran aquí en España, curiosamente, increíble. El proceso creativo fue muy bonito, es la primera vez que no hago todo el disco solo, yo siempre hacía todos mis discos solo, todas las canciones las componía solo, pero en este disco en la mitad de las canciones me junté con uno de mis mejores amigos Luis Ramiro, que es un compositor increíble de aquí de España, porque me apetecía explorar otros territorios y estaba buscando otras sonoridades".

Ha sido un proceso de mayor destilación, de probar muchas más cosas, de arriesgarme más y lo cierto es que tanto en mis canciones con en las de Luis Ramiro, busqué otras sonoridades y busqué crecer como artista, busqué un proceso de destilación y de purificación de lo que hacía para trata de hacer mejores canciones y creo que lo he conseguido.

Marwán en verdad ofrece un exquisito álbum para disfrutarse de principio a fin: "es un disco lleno de variedad temática y musical, el más completo que he hecho nunca en este sentido. Hay medios tiempos hipnóticos como en 'El planeta desconcierto', pop guitarrero en 'La reina del Jäger', swing en '5 gramos de resentimiento', un country y también una chacarera llamada 'Seguiremos'".

El concepto de seguir adelante y superar los obstáculos inunda todo el disco, canalizándose a través del boxeo: la batalla contra los problemas propios y ajenos, individuales y colectivos. Esto ha inspirado todo el arte del álbum y la estética de este nuevo trabajo.

Por otra parte, el cantautor madrileño contó que durante estos meses de confinamiento social, ha tenido mucho tiempo de soledad para crear, leer, escuchar música, tocar su guitarra; asimismo ha tenido mucho tiempo para hacer más canciones "me ha servido para valorar la riqueza y la de cosas buenas que estaban en mi vida, durante estos meses he saboreado desde mi casa sin poder hacer una gira, el montón de cosas de las que estaba disfrutando como músico y el amor de la gente y también he podido devolvérselo, ha habido experiencias muy bonitas como conectar con mucha gente, he tenido la oportunidad de hacer varios conciertos on line, que nunca lo había hecho y fue una experiencia increíble, muy intensa a pesar de la distancia".