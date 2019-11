Mary Boquitas dirá su verdad sobre la hija de Gloria Trevi

Mary Boqitas, quien años atrás fue corista y amiga de la cantautora Gloria Trevi, dirá su verdad sobre la hija fallecida de la cantante de temas como Cinco minutos y Pelo suelto.

De acuerdo a información en distintos portales de noticias, Mary Boquitas advierte que contará todo lo que sabe sobre la muerte de Ana Dalay, hija mayor de Gloria Trevi, luego de que ambas confirmaron que lanzarán una serie biográfica.

Hablaré lo que a mí me corresponde hablar al respecto, siempre lo he dicho, que a la que le corresponde contar la historia no es a mí; me involucraron de una manera espantosa y diré lo que me corresponde", dice Mary Boquitas.