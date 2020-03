Mary Boquitas habla sobre el romance de Sergio Andrade y Pati Chapoy

Gloria Trevi dio a conocer hace unos días haber ganado una nueva instancia en la batalla legal que sostiene contra Pati Chapoy, a quien demandó por hacer una campaña de desprestigio en su contra, relacionada con el Clan Trevi-Andrade. Ante la noticia compartida por la cantante en varios portales de noticias de espectáculos se retomó una declaraciones que hiciera Sergio Andrade a la periodista Claudia de Icaza, donde confesaba un supuesto romance con la titular del programa Ventaneando.

Ante esto María Raquenel Portillo, mejor conocida como Mary Boquitas, dijo en el programa Chisme no like que en su momento Sergio Andrade llegó hablar con ella sobre esta supuesta relación amorosa con Pati Chapoy: "yo, mucho menos ahora, no puedo dar credibilidad de un señor como ese, que me pudo haber dicho mentiras o verdades".

Mary Boquitas agregó que, "si fue mentira o verdad no lo sé, pero fue algo que siempre presumió, que siempre lo hizo". De acuerdo con la cantante, Sergio Andrade aseguraba que Pati Chapoy estaba despechada, por eso buscaba al entonces llamado "Rey Midas de la canción".

Incluso él aseveraba que en parte era porque ella estaba despechada.

Por otra parte, Mary Boquitas reveló que en el tiempo que estuvo en prisión ante el escándalo del Clan Trevi-Andrade, Pati Chapoy y todo el equipo de Ventaneando fueron injustos con ella debido al vínculo amoroso que sostuvo con Sergio Andrade.

María Raquenel Portillo aseguró que no tiene interés alguno en demandar a aquellas personas que emprendieron una campaña de difamación en su contra durante esa etapa de su vida, resaltando que no cree en las demandas y "mucho menos después de todo el tiempo que me hicieron perder y de la injusticia que estaba viviendo, eso no quiere decir que no reconozca que fueron muy injustos".