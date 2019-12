Mary Boquitas narra la violencia física por parte de Sergio Andrade

Mary Boquitas formó parte del controvertido Clan Trevi-Andrade, incluso, antes del ascenso de Gloria Trevi al estrellato, ella fue esposa de Sergio Andrade con quien vivió todo un infierno.

En una entrevista para el programa Suelta la Sopa de la cadena Telemundo, María Raquenel Portillo señaló que a casi 20 años del abuso físico que vivió por parte de Sergio Andrade, permanecen las secuelas en su cuerpo. "De tanto que me golpeó en el mismo lugar, el músculo se me atrofió, yo tenía una hendidura y con la edad y la gravedad se me notaba más".

Mary Boquitas manifestó que el problema es cuando le hicieron una transferencia de grasa para poder llenar ese hueco que había, "cuando tú sacas grasa de un cuerpo, se muere, sin embargo, si la introduces en un área viva, cobra vida".

Pero infortunadamente en mi caso tras 15, 20 años de golpes en el mismo lado con cinturones, cables y las cosas más atroces, el área de mi cuerpo ya está muerta.

La ex corista de Gloria Trevi admitió sentirse culpable por permitirle a su entonces esposo tantos años de maltrato; hoy en día asegura sentirse tranquila por haber podido salir adelante.