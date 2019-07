Mary Boquitas narrará su infierno con Andrade y Trevi

La cantante y conductora Mary Boquitas narrará en una serie de televisión el infierno que vivió hace poco más de 20 años con el llamado clan Trevi-Andrade. Dirá toda su verdad a partir de su primer día de sufrimiento y hasta el último.

María Raquenel Portillo, conocida artísticamente como Mary Boquitas, contó a medios de comunicación en Ciudad de México que su proyecto se encuentra en post-producción y muy pronto elegirá a los actores que participarán en el mismo.

Mary Boquitas contará en la serie desde el día en que conoció a Sergio Andrade, en un casting para el grupo musical "Boquitas Pintadas, cuando ella tenía únicamente 15 años de edad.

María Raquenel cuenta que jamás imaginó el infierno que viviría al lado del clan Trevi-Andrade, acusado de rapto, violación y corrupción de menores.

Su serie, asegura, tiene la finalidad de orientar a las personas para que no caigan en experiencias como las que ella vivió con Sergio Andrade y Gloria Trevi.

En su corazón no hay rencor para nadie, opina, a pesar de todas las situaciones que vivió. En su interior no hay lugar para el rencor y se ha reconciliado con ella misma.

La reconciliación a nivel espiritual ha estado desde hace mucho, porque si no, yo no me hubiera podido reconciliar conmigo misma. Yo la hice a mi modo desde hace mucho tiempo”.

En 1984 debutó el grupo Boquitas Pintadas, en el que estaban Gloria Trevi, Raquenel Portillo (Mary Boquitas), Pilar Romero, Mónica Murr y Claudia Rosas, pero el grupo no funcionó y se desintegró al año siguiente.

Mary Boquitas se casó con Andrade, cuando tenía 15 años de edad, y cambió su vida completamente.

Fui golpeada durante 15 años, aproximadamente. Me llevaron un día al hospital, pues de tantos cinturonazos me quedé inconsciente”; así lo narró Mary Boquitas en 2015 a Univisión.

En una entrevista con "El Gordo y la Flaca", Mary Boquitas se refirió a Sergio Andrade como una persona enferma al que le gustaba hacer cosas raras, fuera de lo normal.

Quería hacer orgías, cuartetos; una vez me puso a ver cosas sexuales, a la fuerza. Era una persona que realmente me golpeaba, me hacía comer cosas feas. Me daba comida echada a perder."