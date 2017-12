Mary Jose rechaza posar para Playboy

Mazatlán.-Luego que se diera a conocer a Mary Jose como la maestra más sexi de México, la joven sinaloense confiesa a EL DEBATE que le salieron varias propuestas de trabajo, entre ellas una de posar para la revista Playboy México hace unos meses. Por ahora, la cantante se centra en la promoción de su más reciente sencillo, Ven a mi casa, del cual ya lanzó el video en las plataformas digitales y la melodía ya suena en radio.

Se niega a posar sexi

Sobre la propuesta que recibió para posar en la revista del conejito como Dios la trajo al mundo, la guapa mujer confiesa por qué la rechazó.

“Playboy me consideró la maestra más sexi de México, lo cual les agradezco. Hubo ofertas para posar con ellos hace unos meses, (pero) no me animo, no quiero irme por eso. Si yo quisiera, acepto, me hablaron por internet primero, me contactaron en las redes sociales, me pedían que les mandara información. Luego me dijeron por medio de un amigo y me ofrecieron (posar).”

Mary Jose resaltó que la única manera que aceptará sería que se realicen algunas fotografías bien cuidadas y sin hacer desnudo.

Se pone navideña

En entrevista comparte que tras ocho años de no grabar, regresó al estudio para dar vida a su nuevo tema.

“Se me hace un tema muy padre, te pone a reflexionar. Habla del amor, de valorar a la familia, el video habla de una mamá que pierde a su hija.” Indicó que se grabó el video en una casa en un fraccionamiento privado en Mazatlán. Gran parte de las escenas son en una sala y en las escaleras. La producción y dirección corrió a cargo de Marcos Flores.

La melodía se grabó en el estudio de Juan Leyva. “La melodía habla de amor, de la época navideña, la cual siempre me ha gustado mucho. La canción ya se escucha en radio y en plataformas. Me siento contenta porque a pocos días de su estreno he recibido mucho apoyo de la gente, ya tiene más de 130 mil reproducciones.”

Grabará disco

Resaltó que para enero entrará de nuevo al estudio para dar vida a más canciones que formarán parte de un disco.

“En enero vamos a grabar con un compositor muy famoso, con Juan Leyva. Voy a realizar mi disco en tu estudio JL Récords, donde graban Chucho Rivas y otros artistas. La idea es que el material sea versátil.”

También para el año entrante tiene como meta terminar sus estudios de maestra para dedicarse un poco más a la música.

