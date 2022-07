Marysol Sosa distanciada de su hermano, no por la herencia de su papá, sino por vacuna contra el Covid

En un encuentro con varios medios de comunicación en la Ciudad de México, Marysol Sosa, una de las hijas del fallecido cantante José José ("El Príncipe de la Canción"), dio a conocer que estaba distanciada de su hermano José Joel, pero no por cuestiones de la herencia de su padre, sino por la vacuna contra el Covid-19.

José Joel y Marysol Sosa, son los hijos que José José tuvo con la vedette mexicana Anel Noreña, quien anteriormente, había compartido que la relación entre sus vástagos, no estaba del todo bien a consecuencia de la pandemia.

Marysol Sosa mencionó que ha tenido ciertas diferencias con su hermano mayor, pues ha estado renuente a aplicarse la vacuna contra el Covid-19 y en su casa, tiene la regla de que no entran personas que no estén vacunadas, sea quien sea.

"En mi casa tenemos ciertas normas, sí señor, y es lo primero que se habló con todos ellos al respecto, entonces es eso". Asimismo, mostró su preocupación de que José Joel se contagie.

Mi temor es que se contagie él y obviamente que pudiese contagiar a alguien más, personalmente y en mi corazón, no es que estemos peleados, obviamente es eso, pero señoras y señores está la pandemia de por medio, normas son normas.

Asimismo, la hija de "El Príncipe de la Canción", señaló no estar de acuerdo con la postura de su hermano, el también cantante José Joel. "Cada quien marca las reglas en su casa, hay maneras en como a ti te gusta que te toquen y te saluden ahorita, y hay maneras que no, habrá gente que te lo entienda, como habrá gente que te haga el fuchi, pues ni modo".

Anteriormente, Anel Noreña manifestó en el programa "Hoy", estar muy afectada por el distanciamiento entre sus hijos y además, dijo no estar de acuerdo con las medidas que Marysol sigue manteniendo.

"Pepe no se ha vacunado, ni se va a vacunar, ¿por qué? Porque no tiene por qué vacunarse, nosotros tenemos medicina homeópata, número uno; número dos, tenemos una vida sana, limpia, al aire libre y nunca deja de trabajar y nunca le ha pasado nada y va para nuestro tercer año en la pandemia, entonces, eso no tiene ningún valor para Marysol y su familia ¿qué hacemos?".

Ante estas declaraciones, Marysol Sosa manifestó, "saben dónde vivo y saben mi teléfono, sabe todo. Yo no hablo de mis familiares en los medios, ni estoy enojada con nadie ni ha pasado nada, finalmente cada quien tiene su estilo y su forma".