Marysol Sosa opina sobre la supuesta venta que Sarita Sosa hizo de una casa de José José

México. En días pasados se hizo público en varios portales de noticias que Sarita Sosa, la hija menor del cantante José José, fallecido en septiembre de 2019, habría vendido una de las casas del cantante.

La venta de dicha casa la habría hecho Sarita sin consentimiento de sus medios hermanos José Joel y Marysol Sosa, y es esta última quien habla del tema.

En un encuentro que Marysol tuvo con medios de comunicación en Ciudad de México, opina sobre el tema que esto tendrá que ser consultado por sus abogados, pues Sara tendría que rendirles cuentas a ella, a su hermano y a Anel.

Dicha casa es en la que viven en Miami, Estados Unidos, Sarisa y su mamá Sara Salazar, debido a que la propiedad fue comprada en una hipoteca firmada a 30 años por José José, esto para que Anel Noreña no tenga el poder de intervenir de forma alguna.

José José pasó sus últimos años al lado de su esposa Sara Salazar e hija Sarita Sosa. Foto: Instagram @josejoseoficial

Y por medio de un comunicado de prensa, Marysol escribió esto:

“De ser ciertas todas estas cosas, personalmente creo que solamente se están metiendo en más problemas, hasta ahí se los podría yo comentar. Ellas (Sara Salazar y Sara Sosa) nos tienen que rendir cuentas."

“Si ellas, dígase la Señora Salazar y mi media hermana Sara, creen que el testamento de México no es válido, no quiere decir que el documento no exista y no tenga validez. Las leyes son las que determinarán qué es auténtico y qué es apócrifo", añade también.

Recordemos que Anel Noreña fue nombrada oficialmente heredera universal en el testamento que se leyó en Ciudad de México en abril pasado y está a días de tomar posesión de lo que le corresponde en dicha herencia.

Y José Joel, por su parte, en días pasados también compartió a la prensa que si Sarita continúa actuando indebidamente podría meterse en problemas legales muy serios, incluso pisar la cárcel.