México. Marysol Sosa y Edwin Luna graban dueto en honor a José José. A través de sus respectivas redes sociales y todas las plataformas también se promociona ya el tema Vamos a darnos tiempo, tema que los cantantes citados grabaron como una forma de tributo a "El Príncipe de la canción" con alma de banda norteña, como ellos señalan.

Marysol Sosa y Edwin Luna tuvieron un encuentro con medios de comunicación en Ciudad de México y presentaron oficialmente la canción tributo que grabaron y dedican a la memoria de José José, padre de Marysol, quien el 29 de septiembre cumplirá un año de haber fallecido.

Según reporte en distintos portales de noticias, los cantantes expresaron su emoción y alegría por haber unido sus voces en un tema tan especial del pasado que traen al presente con su voz y estilo.

Edwin Luna, por su parte, detalló que fue Marysol quien lo contactó para proponerle grabar juntos un tema.

Marysol declaró también que Vamos a darnos tiempo es una canción que era de las favoritas de José José, su padre.

A mi papá le encantaba esta canción. Me ha quedado claro que la música de mi papá no tiene fronteras, la música de nuestro príncipe cabe en cualquier lado. Al compartir la idea, Edwin fue el primero que dijo “va”, ese fue el clic”.

Y en Instagram, Marysol, quien es hermana de José Joel y Sara Sosa, esta última del matrimonio que tuvo José José con Sara Salazar, menciona:

En días pasados, Edwin fue entrevistado por José Eduardo Derbez para su canal de YouTube y recordó una mala experiencia que vivió años atrás, en una presentación que tuvo y en la que le pidieron que cantara un tema infantil que no recordaba del todo él.

El vocalista de banda La Trakalosa, quien es originario de Monterrey, Nuevo León, México, dijo que acudió a una fiesta privada y le pidieron que cantara Ser un niño está genial, el cual grabó en dueto con Tatiana, pero lo amenazaron si no cumplía la petición especial de los organizadores de la fiesta.

Cuando veníamos de regreso a casa me acuerdo que platicando con el director musical le decía ‘me había tocado que me amenazaran por un corrido, que me dijeran tienes que ir a fuerza a este evento o a este lugar, pero nunca me había tocado que por una canción infantil me amenazaran’, menonó Luna a Derbez.